Marquardt lascerà il ruolo di direttore di BMW Motorsport

Questo potrebbe essere il primo passo di una grande rivoluzione organizzativa all'interno di BMW, che vedrebbe i programmi sportivi e clienti trasferiti sotto la divisione "M", un po' come sta accadendo con Renault ed Alpine, e Mercedes con AMG.

La BMW è attualmente impegnata ufficialmente in DTM, IMSA WeatherTech SportsCar Championship e Formula E, ma dal 2021 la serie tedesca passerà alla formula customer racing.

Attualmente è in via di sviluppo la nuova M4 GT3 che sarà disponibile per i clienti dal 2022, seppur si parli di una pre-omologazione per correre proprio nel DTM l'anno prossimo, mentre per il momento dovrebbe essere confermata la presenza in FE, anche se ci sono voci contrastanti riguardo il lungo termine della cosa.

Marquardt ha diretto le operazioni sportive dal 2011, subentrando a Mario Theissen, ma si farà da parte lasciando spazio a Markus Flasch, che attualmente è AD del marchio "M".

L'annuncio da parte di BMW Motorsport dovrebbe arrivare oggi e seguirebbe il saluto a Klaus Frohlich, che ha lasciato il reparto ricerca e sviluppo avendo raggiunto il limite di età massimo di 60 anni dopo anni di lavoro importantissimo nel motorsport.