Le Aston Martin ancora nel DTM? ITR e HWA cercano la soluzione

Uscite dalla porta, rientrano dalla finestra? Per le Aston Martin il futuro nel DTM è tutt'altro che chiuso, seppur R-Motorsport abbia ritirato il proprio impegno per il 2020.

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa dell'alzata di bandiera bianca da parte del team svizzero, in seguito ai disastri della passata stagione, il promoter ITR nella persona di Gerhard Berger si sta muovendo per trovare il modo di avere ugualmente le Vantage DTM in griglia.

E stando a quanto raccolto da Motorsport.com, questo potrebbe essere possibile per mano - nientemeno che - di HWA, ossia del motorista che aveva chiuso la porta della collaborazione proprio con R-Motorsport sul discorso fornitura dei propulsori per le Aston.

I tedeschi non hanno intenzione di chiudere così malamente l'avventura nella serie turismo del loro paese, seppur la questione si presenti piuttosto complessa. Prima di tutto perché la licenza DTM per le Vantage è di proprietà della R-Motorsport e valida per i prossimi tre anni, dunque va trovato un accordo con il suo responsabile, Florian Kamelger, e poi perché ci sono sicuramente dei problemi legati ai motori stessi, che non sono più stati sviluppati nell'arco della stagione sapendo che si sarebbe arrivati ad un termine.

Ma in HWA si prova cogliere la palla al balzo, anche perché le Aston Martin non sono state vendute ad Hong Kong ad una squadra che sfruttasse il regolamento per farle correre nel Super GT giapponese, come inizialmente si era deciso (tutto per via di problemi burocratici incontrati in Cina), dunque perché lasciarle in garage quando un tentativo può essere effettuato?

"Insieme a Berger stiamo pensando a come continuare perché il DTM è una importante serie del motorsport tedesco, e non solo - ha dichiarato il responsabile di HWA, Ulrich Fritz, a Motorsport.com - Siamo pronti a continuare, le auto hanno incontrato problemi nella vendita in Cina, per cui ci sono da prendere in considerazione altre vie. Pare che l'interesse ci sia, sicuramente proveremo a ridurre più che possiamo le perdite perché abbiamo investito oltre 20 milioni per un progetto che doveva essere duraturo. Cercheremo il miglior prezzo possibile".

Resta però il guaio legato ai motori, che come detto sopra necessitano di una revisione in tutto e per tutto, e anche del tempo a disposizione (che come ben sappiamo dal detto, è denaro e tiranno).

"I motori 2019 non sono sicuramente più adatti per correre a questi livelli, semmai vanno bene per i collezionisti o per chi vuole andare in pista ogni tanto - prosegue Fritz - Siccome il progetto si sarebbe interrotto, abbiamo fermato anche la produzione di materiali e aggiornamenti tagliando pure del personale".

"Ad oggi mancano meno di 90 giorni al via, non è impossibile o difficile mettere insieme una nuova squadra di lavoro per fare sì che si riprenda l'avventura. Il problema è che nel motorsport non si può iniziare un progetto nuovo ogni anno, le perdite sono ingenti e quindi sulla carta è improbabile. Inoltre ci sono da sistemare le questioni legate alla logistica e all'organizzazione che richiede una stagione del genere. Però siamo nel DTM da anni e questo campionato fa parte di noi, siccome ITR ha detto che vuole trovare una soluzione alle Aston Martin, vediamo cosa accadrà".

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger