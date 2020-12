Il Team Rosberg raddoppia e correrà nel DTM 2021 e 2022

Il Team Rosberg non lascia e... raddoppia! E' ufficiale che la squadra Campione in carica del DTM sarà al via anche per la stagione 2021, ma confermando pure la presenza nel 2022.

Fresca di doppio titolo conquistato anche da René Rast fra i piloti, il team fondato da Keke Rosberg avrà due vetture sulla griglia di partenza del campionato tedesco, che dal prossimo anno utilizzerà vetture GT3.

Per il momento non si sa ancora quale sarà il marchio con cui avverrà la collaborazione e i relativi piloti, anche se il legame con Audi è forte dopo i tanti anni trascorsi in gloria assieme, per cui è presumibile che le due macchine di cui si occuperà il Team Rosberg possano essere le R8 LMS.

"Per noi è sempre stato chiaro e prioritario il voler competere nella più professionale serie sprint del mondo mettendo in risalto le nostre capacità - ha detto il capo Kimmo Liimatainen - Le circostanze particolari del 2020 hanno dato ancor più importanza al successo conseguito dal team".

"L'obiettivo è sempre vincere e all'inizio del prossimo anno ci presenteremo al via con chi intenderà raggiungerlo. Oggi sono particolarmente felice di confermare che parteciperemo al DTM nel 2021 e nel 2022".

"Oltre al programma DTM, stiamo lavorando assieme a Rosberg Extreme Racing (RXR) dopo aver realizzato un altro grande progetto, per cui c'è grande entusiasmo in questa nuova esperienza".