McLaren in DTM nel 2021 con 2 Seas Motorsport

Il team Anglo-Bahrani, il cui co-fondatore Isa Al-Khalifa è il nipote del Re del Bahrain, è stato lanciato in questa stagione e originariamente prevedeva di entrare nel GT World Challenge Europe prima che la pandemia di COVID spingesse al passaggio nel GT britannico.

Nonostante la firma solo pochi giorni prima del primo round di Oulton Park, Jack Mitchell e Jordan Witt avrebbero potuto vincere la prima gara per la squadra, ma per un'infrazione ai box, i compagni di squadra Dean Macdonald e Angus Fender hanno conquistato il podio d'esordio.

Mitchell e Witt alla fine hanno conquistato la prima vittoria della squadra sul bagnato a Snetterton, ed il team si è classificato al terzo posto nella classifica a squadre della GT3 dopo aver aggiunto una terza vettura nel finale della stagione di Silverstone.

Il team 2 Seas, gestito da Mark Chittenden, esperto costruttore di auto sportive, avrebbe dovuto espandere le sue attività per correre nella serie GTWCE l'anno prossimo, ma ora diventerà anche il primo team McLaren ad entrare nel rinnovato DTM, che ha abbandonato il suo regolamento di Classe Uno a seguito dell’addio di Audi.

Il pilota ufficiale della McLaren Ben Barnicoat sarà probabilmente uno dei due piloti del team DTM, essendo stato originariamente annunciato come compagno di squadra di Al-Khalifa per la GTWCE Sprint Cup e ha allenato i piloti dei 2 Seas per tutta la stagione 2020.

Il co-proprietario del team Nick Cristofaro, ha detto: “È stata una stagione di esordi in un turbine, e la conferma del nostro ingresso nel DTM è un grande passo, ma sono fiducioso nella squadra che abbiamo al suo posto e siamo all'altezza della sfida. È bello essere in una posizione in cui il campionato si è aperto per accettare le iscrizioni alla GT3 e possiamo lavorare con la McLaren per portare la 720S GT3 su un palcoscenico globale completamente nuovo. I dati di visualizzazione dello scorso anno sono stati incredibili, e la fusione del format DTM con l'aggiunta di una GT3 si sta rivelando una cosa molto interessante”.

Il DTM 2021 sarà caratterizzato da quattro round in Germania e da altre cinque gare che partiranno dal circuito di Igora Drive, in Russia, il 29-30 maggio. 2 Seas Motorsport è la seconda squadra ad impegnarsi nel DTM dopo GruppeM, che schiererà una sola Mercedes AMG GT3 nella categoria il prossimo anno.