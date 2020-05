Il DTM va verso la partenza al Norisring nel mese di luglio

Il DTM continua a credere di poter iniziare la propria stagione 2020 al Norisring, evento fissato nel mese di luglio, nonostante gli evidenti ostacoli nell'ospitare una gara stradale durante la pandemia da COVID-19.

Il Norisring era stato indicato come il round di apertura della stagione 2020 nell'ultima versione del calendario pubblicata a marzo, ma presto è divenuto evidente che l'evento sarebbe stato difficile da realizzare a causa delle misure preventive a livello sanitario adottate in Germania.

Tuttavia, è emerso che la gara del Norisring possa essere disputata regolarmente nel fine settimana dell'11 e 12 luglio, 4 settimane dopo i test ufficiali pre-stagionali che si terranno al Nurburgring dall'8 all'11 giugno.

Lo spazio temporale tra i due eventi darebbe ad Audi e BMW il tempo sufficiente per preparare le vetture e trasportarle sul tracciato cittadino di Norimberga. Le speranze del Norisring sono aumentate anche dalla partita di calcio disputata dalla squadra cittadina nell'adiacente Max-Morlock Stadium lo scorso 22 maggio.

"Se Norimberga in grado di ospitare partite senza pubblico, è anche in grado di ospitare gare senza pubblico", ha dichiarato Thomas Biermaier, boss di Ab Sportsline a Motorsport.com. "Non vedo davvero dove possano sorgere problemi".

La costruzione delle strutture temporanee necessarie per ospitare la gara richiederà un investimento di 100.000 euro, anche se in questa stagione non saranno necessarie né tribune, né tanto meno schermi televisivi.

La serie tedesca, in questa stagione, dovrebbe affrontare un calendario quasi esclusivamente tedesco, con piste che ospiteranno più eventi DTM. Resta però inteso che possano essere comunque integrati eventi in altre parti d'Europa come Zolder, Assen e persino Monza, qualora la situazione sanitaria italiana dovesse migliorare significativamente nelle prossime settimane.