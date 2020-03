Il DTM rivoluziona il calendario, Monza gran finale a novembre

Il DTM ha deciso di rivoluzionare quasi completamente il calendario 2020 in seguito ai problemi creati dalla pandemia di Coronavirus, cercando di mantenere ugualmente i 10 eventi che andranno a comporre questa difficile annata.

Che ci potessero essere dei cambiamenti era ormai scontato e si attendeva solamente l'ufficialità, ma ITR - promoter della serie turismo tedesca - ha fatto molto di più, rivedendo l'ordine dei circuiti e le date, con inizio a luglio e fine a novembre.

E proprio su quest'ultimo aspetto dobbiamo soffermarci, dato che il gran finale spetterà a Monza il weekend del 13-15 novembre, con il tracciato brianzolo che dunque viene spostato dalla precedente data di fine giugno.

A conti fatti, gli unici che mantengono il fine settimana precedentemente scelto sono il Norisring, dal quale cominceranno le azioni il 10-12 luglio, Brands Hatch (22-23 agosto), Assen (4-6 settembre) e il Nürburgring (11-13 settembre).

Tutti gli altri circuiti vengono invece riposizionati, cominciando da quello che doveva aprire le danze fra un mese esatto, ossia Zolder; in Belgio si andrà il 7-8 agosto come terzo appuntamento del nuovo calendario, che appunto partirà dal Norisring, per poi passare ad una pista fra Igora Drive o Anderstorp.

Non è infatti ancora chiara la disponibilità di Russia e Svezia riguardo i rispettivi weekend, dunque il DTM ha dato loro tempo per organizzarsi. Successivamente verrà scelto chi fra il 31 luglio-2 agosto e 2-4 ottobre ospiterà la serie.

Dopo Zolder, come detto sopra, avremo invece Gran Bretagna, Olanda e Inferno Verde, mentre a metà ottobre si andrà al Lausitzring (16-18), seguito da Hockenheim il 6-8 novembre; dopo anni la pista del Württemberg non ospiterà la gara conclusiva, onore che passa nelle mani di Monza.

"Stiamo vivendo un momento senza precedenti e la nostra priorità è che tutte le nostre famiglie, staff e gruppi di lavoro stiano bene - ha dichiarato l'AD di ITR, Marcel Mohaupt - Nonostante l'insicurezza, abbiamo sentito il dovere di rivedere il calendario in rispetto di tutti i fan del motorsport, fornendo nuove date. Chiaramente le misure di contenimento e trattamento di questa epidemia vengono prima di tutto, ma siamo convinti che lo sport abbia un ruolo importante nel ristabilire la normalità delle vite".

"Con il supporto dei nostri appassionati, oltre che dei costruttori Audi e BMW – che schierano 16 auto in griglia – delle piste e dei nostri collaboratori, si è scelto di spostare più avanti il finale di stagione. Sappiamo che dobbiamo rimanere flessibili e pragmatici, è solo il primo passo di una promessa che torneremo più forti. Quando avremo nuovamente la sicurezza sulle piste, il DTM tornerà in azione alla grande".

Calendario 2020 del DTM

Norisring, 10-12 luglio

Igora Drive o Anderstorp, 31 luglio-2 agosto

Zolder, 7-9 agosto

Brands Hatch, 22-23 agosto

Assen, 4-6 settembre

Nürburgring, 11-13 settembre

Igora Drive o Anderstorp, 2-4 ottobre

Lausitzring, 16-18 ottobre

Hockenheim, 6-8 novembre

Monza, 13-15 novembre