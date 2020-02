Ecco la divisione in squadre dei piloti BMW per il DTM 2020

La BMW Motorsport ha definito le composizioni delle sue squadre del DTM per la stagione 2020, che la vedrà impegnata con 6 vetture ufficiali, più quella di Robert Kubica della quale si occuperà la ART Grand Prix.

Come portacolori del Team RMG ci saranno Lucas Auer, Marco Wittmann e Timo Glock, mentre Jonathan Aberdein, Philipp Eng e Sheldon Van Der Linde formeranno il BMW Team RBM.

In termini di punteggi, ogni squadra dovrà avere solo due concorrenti, per cui come già accaduto negli anni scorsi, verrà istituito il Team RMR, per il quale correranno i due nuovi arrivati, Auer ed Aberdein, che dunque saranno compagni di squadra.

Jens Marquardt, direttore della Casa bavarese, ha così commentato le scelte per questa stagione: "Quando si decidono i piloti per le squadre è importante trovare la giusta combinazione tra continuità, cambiamenti, competizione e lavoro di squadra. La cooperazione fra i quattro piloti che già avevamo lo scorso anno aveva funzionato benissimo, per cui abbiamo deciso che i due nuovi innesti dovessero essere divisi nei due team".

"La cosa più importante è che BMW Team RMG e BMW Team RBM siano compagini forti coi nostri ingegneri. E considerando ogni cosa, penso che si lavorerà anche meglio rispetto al passato, cosa che poi è la chiave per il successo in ogni stagione sportiva".