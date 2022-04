DTM | Ufficiale: Loeb debutta sulla Ferrari AlphaTauri a Portimao

Sébastian Loeb sarà al via della prima gara del DTM che si svolgerà a Portimão fra un mese.

L'ufficialità della presenza del 9 volte Campione WRC è arrivata oggi, dopo che la settimana scorsa aveva provato a Spa-Francorchamps la Ferrari 488 preparata da AF Corse.

Il francese salirà sulla vettura in livrea AlphaTauri al posto di Nick Cassidy, che come noto non potrà essere sempre presente in campionato causa altri impegni professionali, dunque lo vedremo come compagno di squadra di Felipe Fraga, che corre con la macchina griffata Red Bull.

Sébastien Loeb, Red Bull AlphaTauri AF Corse Photo by: Red Bull Content Pool

"Nel corso della mia carriera, mi è sempre piaciuto cambiare discipline e il DTM è un campionato famoso, dunque quando si è presentata l'opportunità di competere qui, naturalmente l'ho colta", ha detto Loeb, la cui ultima esperienza in pista risale al WTCC.

"È una sfida eccitante perché lo stile di guida è completamente diverso. E' il momento di darsi da fare perché mi troverò di fronte a degli specialisti in questo tipo di gare e la mia ultima vera gara in GT3 è già passata da un pezzo".

"Il mio obiettivo sarà quello di trovare il ritmo nel miglior modo possibile e cercherò di utilizzare la mia esperienza per dare al team un buon feedback sul set-up della vettura. So che sarà difficile, ma le auto sono molto divertenti da guidare. Davvero veloci, belle macchine. Pertanto, non vedo l'ora".