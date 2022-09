DTM | Trionfo Ferrari con un super Cassidy in Gara 2 a Spa Il pilota di AF Corse è grintosissimo e con una grande strategia batte la BMW di S.Van Der Linde, che allunga in classifica sui rivali. Preining terzo davanti ad Auer e Stolz, fuori Rast, Bortolotti risale in Top10 ma si allontana dalla vetta nella lotta per il titolo.