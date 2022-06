DTM | Timo Glock a Imola sulla BMW di Ceccato Racing

Timo Glock tornerà a correre nel DTM in quel di Imola e lo farà sulla BMW M4 della Ceccato Motors Racing.

Il fine settimana del 17-19 giugno il tedesco sarà in azione sul tracciato del Santerno, in quella che è la gara di casa per la compagine di Roberto Ravaglia, all'esordio nella serie di ITR dove anni fa il pilota veneto si impose.

Quest'anno Glock partecipa proprio con Ceccato Motors Racing al Campionato Italiano GT Sprint, dunque non poteva mancare l'occasione di disputare il round tricolore del campionato in cui è stato protagonista fino all'anno scorso.

"Correre nel DTM con il team di Roberto è una bellissima storia - ha dichiarato il 40enne - La nuovissima M4 si adatta perfettamente al mio stile, ma nel DTM avremo gomme diverse e dovremo cercare di gestire bene la situazione, visto che in generale ci sono problemi di fornitura delle coperture".

"Per il team ci sarà anche la novità del pit-stop obbligatorio da svolgere rapidamente, è una grande sfida che non vediamo l'ora di affrontare".

#50 BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing, BMW M4 GT3: Timo Glock Photo by: ACI Sport

Ravaglia, parlando con Motorsport.com, ha aggiunto: "Tornare nel DTM dopo così tanti anni è entusiasmante. Lo vinsi nel 1989 e fu incredibile, oggi sono il team manager di Ceccato Racing e parteciperemo alla gara di casa sul leggendario circuito di Imola nel 50° anniversario di BMW M, per cui è ancor più bello".

"So benissimo che il DTM è una delle serie più difficili perché team e piloti vogliono vincere, dunque non sarà semplice vedersela con gente che lotta per il campionato, per gli pneumatici nuovi, le Michelin, che non abbiamo mai usato e soprattutto per il cambio gomme, dato in gara si effettua intorno ai sette secondi e non abbiamo tanto tempo per allenarci".

"Noi faremo solo questo weekend, ma le motivazioni sono altissime e faremo del nostro meglio, potendo contare su una auto competitiva come la BMW M4 e un grandissimo pilota come Glock".