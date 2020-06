DTM, Test Nurburgring, Day 3: mattinata ancora di Habsburg

Ferdinand Habsburg ci sta prendendo gusto e confidenza con l'Audi, stabilendo per la terza sessione consecutiva il miglior crono in quel del Nürburgring.

I piloti del DTM affrontano oggi la terza giornata di test collettivi ufficiali sulla versione Sprint da 3,629km dell'Inferno Verde, che anche questa mattina ha accolto tutti in una fittissima nebbia che ha tardato di una mezz'ora l'inizio dei lavori.

Dopo aver firmato il miglior crono nelle due fasi di ieri, Habsburg ha piazzato la RS 5 privata del Team WRT in vetta anche prima della pausa pranzo odierna, scendendo per la prima volta sotto l'1'19" con un bell'1'18"911.

In generale sono tutti andati più forte rispetto alle prime due giornate, senza che nessuno salisse sull'1'20" (almeno non in fase di simulazione gara); i crono sono più bassi anche della pole position degli anni passati, sfruttando alcune parti riasfaltate del Ring, la mescola nuova portata da Hankook e soprattutto il fatto che quest'anno è consentito per maggior numero di volte l'utilizzo del DRS.

In Top3 abbiamo un terzetto di Audi, con la seconda posizione per Nico Müller (Team Abt Sportsline) e la terza di Jamie Green (Team Rosberg), staccati di un soffio rispetto al nobile austriaco, così come la BMW M4 di Sheldon Van Der Linde (Team RBM), quarta con dietro quella di Timo Glock (Team RMG), per la prima volta in azione in questi test.

In casa WRT si registra anche la sesta prestazione di Fabio Scherer con la seconda Audi della squadra privata belga; lo svizzero è il primo dei più distaccati dal leader accusando 6 decimi di ritardo.

Settimo Robert Kubica, che continua a crescere con la BMW M4 privata della ART Grand Prix, tenendosi dietro un altro volto nuovo di queste prove, Jonathan Aberdein, il quale ieri è riuscito a volare dal Sudafrica alla Germania nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus e debuttare con la BMW M4 del Team RBM.

Completano la graduatoria del mattino l'Audi del Team Phoenix condotta da Mike Rockenfeller e la BMW di Marco Wittmann, anche se il portacolori del Team RMG non ha segnato alcun tempo cronometrato.

Il programma di lavoro riprenderà nel pomeriggio dalle 14;00 alle 18;00.

TEST DTM - DAY 3: classifica del mattino