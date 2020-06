E' di Philipp Eng il miglior crono nella sessione mattutina dei test ufficiali che i piloti del DTM hanno inaugurato oggi al Nürburgring, in programma da oggi a giovedì.

Sotto un cielo plumbeo tipico dell'Inferno Verde, finalmente si è ricominciato a girare e per la prima volta piloti e team della serie turismo tedesca hanno potuto iniziare il lavoro in vista del primo impegno della stagione 2020, che scatterà il primo weekend di agosto a Spa-Francorchamps.

Sia Audi Sport che BMW Motorsport hanno portato sul tracciato tre vetture, alle quali si uniscono quelle delle rispettive squadre private, ovvero Team WRT e ART Grand Prix.

Eng si è portato in testa dopo pochissimo con la propria BMW M4 messa a punto dal Team RBM firmando il crono di 1'19"204, dopo che Ferdinand Habsburg e Robin Frijns erano riusciti ad issarsi in vetta nelle fasi iniziali.

Più che sul cronometro, i lavori sono partiti con la messa a punto delle proprie auto, per cui non è stata una grande battaglia di tempi, almeno in questa prima parte di prove.

Frijns, impegnato con l'Audi RS 5 del Team Abt Sportsline, ha poi chiuso secondo a 0"010 da Eng, mentre Habsburg è terzo a +0"107 in quella che è la sua primissima uscita sulla Audi del Team WRT.

Dietro al nobile austriaco troviamo le RS 5 di Mike Rockenfeller (Team Phoenix) e del Campione in carica René Rast (Team Rosberg), comunque nell'arco di un paio di decimi di distacco.

Le BMW di Sheldon Van Der Linde (Team RBM) e Marco Wittmann (Team RMG) occupano invece la sesta e settima piazza, davanti agli altri due debuttanti di quest'anno.

Il primo di essi è Fabio Scherer, che ha cominciato a prendere le misure alla seconda Audi del Team WRT, così come Robert Kubica, tornato all'opera con la BMW M4 della ART Grand Prix dopo averla provata nei Rookie Tests di Jerez durante l'inverno. Lo svizzero di ferma a 9 decimi, mentre il polacco è fanalino di coda ad 1"3.

Per quanto riguarda le line-up delle varie Case, si sa che Loic Duval, Jamie Green, Nico Müller e Frijns saranno impegnati domani con le Audi, invece in BMW (Kubica a parte) si sta cercando di organizzare al meglio i turni tenendo conto che dovranno provare anche Lucas Auer, Timo Glock e soprattutto Jonathan Aberdein, il quale al momento è rimasto bloccato nella sua casa in Sudafrica a Città del Capo per via delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus.

I piloti torneranno in azione nel pomeriggio dalle 14;00 alle 18;00.