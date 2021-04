DTM, Test Hockenheim, Giorno 1: doppietta Mercedes con Gotz-Abril

Il DTM ha ufficialmente aperto la sua nuova era con le vetture GT3 completando la prima delle due giornate di test in cui sono impegnati i team ad Hockenheim.

Dopo aver messo in garage (o in museo, che dir si voglia) le ormai troppo costose macchine Class 1, la serie tedesca ha inaugurato la stagione 2021 con le prime operazioni in pista delle squadre che schierano le rispettive Mercedes, BMW, Audi e Ferrari.

I lavori hanno però subìto un rallentamento a causa del meteo, che poco dopo l'ora di pranzo ha cominciato a far scendere la neve. In quel momento alcuni dei 17 concorrenti impegnati con le rispettive compagini si erano anche dovuti alternare coi compagni di scuderia, per cui va da sè che non tutti siano riusciti a prendere la giusta confidenza coi propri mezzi.

A svettare al termine della prima giornata di prove è stato Maximilian Götz, che ha fermato il cronometro sull'1'36"590 al volante della Mercedes-AMG GT3 messa a punto dall'Haupt Racing Team, precedendo per quasi un paio di decimi il compagno di squadra Vincent Abril.

Ad ottenere il terzo tempo è invece Kelvin Van Der Linde con l'Audi R8 LMS del Team ABT Sportsline, in scia ad Abril e per un soffio davanti alla Ferrari 488 di Liam Lawson, il quale ha inaugurato la curiosissima collaborazione tra la Red Bull e la AF Corse che si occupa delle vetture del Cavallino Rampante.

Alle spalle del neozelandese di Milton Keynes troviamo invece Nico Müller sull'Audi del Team Rosberg; lo svizzero ha cominciato a prendere le misure al mezzo con cui proverà a dare l'assalto al titolo, ma oggi non sarà in pista perché in volo per Roma, dove correrà l'E-Prix di Formula E.

Alex Albon conclude con il sesto crono a mezzo secondo dalla vetta, nel suo debutto sulla seconda Ferrari di AF Corse in livrea AlphaTauri.

Più indietro i piloti BMW, obbligatoriamente ancora armati della vecchia M6 dato che la nuova M4 GT3 è in via di sviluppo. Marco Wittmann risulta il migliore per la Casa bavarese ottenendo il settimo tempo sul mezzo messo a punto dalla Walkenhorst Motorsport, con dietro quella della Rowe Racing affidata a Sheldon Van Der Linde.

Le Mercedes di Gary Paffett (Mücke Motorsport) ed Arjun Maini (GetSpeed Performance) completano la Top10, con Sophia Flörsch che si ferma al 15° posto al volante dell'Audi del Team Abt Sporsline.

Infine c'è da segnalare l'assenza della JP Motorsport, che schiererà la McLaren 720S per Christian Klien solo in alcuni eventi della stagione.

I test proseguono giovedì con 8 ore a disposizione di tutti, naturalmente meteo permettendo...

DTM - Test Hockenheim, Giorno 1

1. Maximilian Götz - Mercedes-AMG GT3, Team HRT, 1:36.590

2. Vincent Abril - Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team HRT, 1:36.759

3. Kelvin van der Linde - Audi R8 LMS, ABT Sportsline, 1:36.867

4. Liam Lawson - Ferrari 488 GT3, Red Bull AF Corse, 1:36.897

5. Nico Müller - Audi R8 LMS, Team Rosberg, 1:36.945

6. Alex Albon - Ferrari 488 GT3, Alpha Tauri AF Corse, 1:37.091

7. Marco Wittmann - BMW M6 GT3, Walkenhorst Motorsport, 1:37.260

8. Sheldon van der Linde - BMW M6 GT3, ROWE Racing, 1:37.264

9. Gary Paffett - Mercedes-AMG GT3, Mücke Motorsport, 1:37.291

10. Arjun Maini - Mercedes-AMG GT3, GetSpeed Performance, 1:37.349

11. Mike Rockenfeller (Abt-Audi) 1:37.641

12. Daniel Juncadella (GruppeM-Mercedes) 1:37.737

13. Philip Ellis - Mercedes-AMG GT3, Winward Motorsport, 1:37.875

14. Lucas Auer - Mercedes-AMG GT3, Winward Motorsport, 1:38.127

15. Sophia Flörsch - Audi R8 LMS, ABT Sportsline, 1:38.394

16. Timo Glock - BMW M6 GT3, ROWE Racing, 1:38.466

17. Dev Gore - Audi R8 LMS, Team Rosberg, 1:38.831

