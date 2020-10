DTM: sorpresa Habsburg a Zolder, in Pole per Gara 2

Gran colpo di Ferdinand Habsburg a Zolder, con l'austriaco che si prende a sorpresa la Pole Position per Gara 2 grazie ad un giro finale incredibile che gli consente di battere per 0"069 René Rast.

Il portacolori del Team WRT, già ieri al primo podio nella serie tedesca, porta così in prima posizione la sua Audi RS 5 privata con il tempo di 1'18"879 dopo una lunga lotta cronometrica con il Campione in carica, il quale aveva dovuto compiere uno sforzo in più per arrivare al vertice essendogli stato cancellato il tempo iniziale per il non rispetto dei famigerati track-limits.

Rast si deve accontentare della prima fila, ma anche di 2 punti preziosi in ottica campionato perché i suoi principali rivali, Robin Frijns e Nico Müller, sono rispettivamente terzo e quinto.

Fra le due Audi del Team Abt Sportsline si piazza la seconda del Team WRT condotta dall'ottimo Fabio Scherer, anche lui in lizza per il primato a lungo nell'arco dei 20' di sessione, con Jonathan Aberdein che invece si conferma il migliore dei ragazzi BMW finendo sesto con la M4 del Team RMR a soli 0"184 dalla vetta.

Jamie Green ottiene l'ottavo posto con l'Audi del Team Rosberg, seguito dalla BMW di Philipp Eng (Team RBM), l'Audi di Mike Rockenfeller (Team Phoenix) e da Robert Kubica con la BMW privata della ART Grand Prix.

Sheldon Van Der Linde conclude 11° sulla BMW del Team RBM, mentre delude rispetto ai compagni di squadra WRT Harrison Newey, alle spalle del sudafricano.

Completano la classifica le BMW degli opachi Lucas Auer (Team RMR), Timo Glock e Marco Wittmann (Team RMG), e Benoît Tréluyer al volante dell'Audi del Team Phoenix.