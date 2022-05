DTM | Sogni Ferrari in fumo al Lausitzring: "Voltiamo pagina"

Poteva essere un fine settimana dove dire la propria, invece Felipe Fraga e Nick Cassidy tornano a casa con il muso lunghissimo dal Lausitzring, teatro del secondo evento della stagione 2022 del DTM.

Dopo il bel podio ottenuto in Portogallo, il brasiliano sperava di ripetersi e poter combattere per il vertice con la Ferrari di AF Corse griffata Red Bull, invece è arrivato un doppio zero.

Prima il ritiro in Gara 1 a causa di una foratura (problema che ha afflitto una marea di concorrenti nell'arco del weekend), per poi incappare nella peggiore delle situazioni, quando in Qualifica 2 la 488 ha preso fuoco in pochissimi secondi causa un problema tecnico, venendo divorata dalle fiamme al posteriore e costringendo al ritiro senza nemmeno schierarsi per Gara 2.

Felipe Fraga, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: DTM

"Sabato è stato un altro giorno difficile per noi, da dimenticare. Eravamo partiti bene, con un bel quinto posto in qualifica ed ero contento del bel lavoro fatto assieme al team che ci permette di essere sempre lì e di lottare", commenta Fraga.

"In gara stava andando tutto bene e credo che l’obiettivo di finire nei primi cinque era alla nostra portata e, considerando che i leader della classifica erano alle nostre spalle, il risultato era quello a cui ambivamo. Purtroppo una foratura ci ha costretti al ritiro, perdendo altri punti".

"Volevamo rialzare la testa domenica, ma anche questo non è stato il nostro giorno fortunato. Abbiamo avuto un principio di incendio e non ho potuto prendere parte alla gara".

"È stato un fine settimana difficile e mi dispiace per il team perché tutti stanno lavorando molto duramente. Voltiamo pagina e speriamo che la sfortuna si fermi qui al Lausitzring. Torneremo più forti”.

Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Andreas Beil

L'esordio in campionato di Cassidy con la Ferrari in livrea AlphaTauri non è stato altrettanto bello. Il neozelandese ha portato a casa solamente il nono posto di Gara 1, abbandonando Gara 2 anche lui per una gomma a terra quando era in lizza col gruppetto di piloti che combattevano per il sesto.

“È stato bello tornare a correre nel DTM e a portare a casa punti in Gara 1. Sono un po’ dispiaciuto perché credo che il potenziale fosse più alto rispetto a quello che abbiamo fatto vedere in gara, ma questo è un buon segnale perché continuando a lavorare e passando più tempo in macchina possiamo fare meglio”, spiega Cassidy.

“In Gara 2 mi sono sentito molto a mio agio con la vettura e stavo facendo una bella corsa. Sabato non avevo il passo, poi nella notte abbiamo rivoluzionato la macchina e sono stato molto felice delle prestazioni, anche se mi dispiace non aver ottenuto punti. In generale, mi sono divertito in questo primo weekend nella serie".