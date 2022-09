DTM | Sinfonia Cassidy-Ferrari in Gara 1 al Red Bull Ring

Nick Cassidy ci ha preso gusto e mette la firma sul secondo successo di fila nel DTM imponendosi in Gara 1 al Red Bull Ring.

Dopo la grandissima prova di due settimane fa a Spa-Francorchamps, il pilota della AF Corse è stato perfetto fin dallo spegnimento dei semafori, tenendo la prima posizione dalla Pole Position (ereditata per la penalità data al poleman René Rast, retrocesso di 3 posizioni per i contatti avuti proprio con Cassidy in Belgio) e involandosi verso un meritato trionfo con la 488 griffata AlphaTauri.

Cassidy non ha sbagliato nulla, guadagnando subito un paio di secondi su Rast e Mirko Bortolotti, che a lungo hanno proseguito a braccetto nel duello serratissimo per la piazza d'onore.

Il neozelandese si è fermato per ultimo del lotto, al giro 25, ed è rientrato comodamente davanti all'Audi R8 LMS di Rast, che con la seconda posizione porta a casa punti preziosissimi in ottica campionato regalando anche alla Ferrari la 500a affermazione della 488 GT3.

Alle spalle del portacolori del Team ABT c'è Bortolotti, che ritrova il podio con la Lamborghini del Grasser Racing Team; autore del giro più veloce (valevole 1 punto), al trentino rimane l'amarezza di avere sicuramente avuto più passo di Rast nella prima parte, ma senza mai trovare spazio per sopravanzarlo e pagando anche il tempo perso al pit-stop per l'anteriore sinistra che non si voleva fissare.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracan EVO GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Una brutta botta la prendono invece Lucas Auer e Thomas Preining, entrambi penalizzati di 10" e quindi a perdere la Top5. L'idolo locale del Team Winward era quarto, ma scivola nono con la sua Mercedes-AMG per non aver rispettato il limite di velocità in corsia box, mentre il ragazzo del Team Bernhard è stato punito dopo essere venuto a contatto per l'ennesima volta con un rivale, chiudendo 10°.

Un peccato perché il pilota della Porsche era stato autore di una guerra spettacolare per rimontare assieme ai colleghi. Fra questi c'è Nico Müller, al quarto posto con l'Audi del Team Rosberg e davanti a quella di Kelvin Van Der Linde (ABT Sportsline), autore di un bel sorpasso all'ultima tornata ai danni della Mercedes di Maro Engel (GruppeM Racing).

Dietro al tedesco troviamo più distanti le Mercedes di Maximilian Götz (Team Winward), Luca Stolz (Team HRT) ed Auer, più Preining.

Nella lotta per il titolo, battuta d'arresto per il leader Sheldon Van Der Linde: qualificatosi molto indietro con la BMW M4 della Schubert Motorsport, il sudafricano risale fino all'11° posto, ma resta a secco ed ora vede avvicinarsi in graduatoria Rast e Bortolotti.

Non prendono punti neanche il suo compagno di squadra Philipp Eng, Arjun Maini con la Mercedes del Team HRT - ritrovatosi indietro per un contatto al via - la BMW di Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport), l'Audi di Ricardo Feller (ABT Sportsline), le Mercedes di David Schumacher (Team Winward) e Maximilian Buhk (Mucke Motorsport), Rolf Ineichen sulla Lamborghini-GRT, le Audi di Marius Zug (Attempto Racing) e Dev Gore (Team Rosberg), ed Alessio Deledda con l'altra Lamborghini-GRT superstite.

Diversi contatti, specialmente in partenza, hanno messo K.O. le Porsche si SSR Performance condotte da Dennis Olsen e Laurens Vanthoor, la Ferrari di AF Corse in livrea Red Bull affidata a Felipe Fraga, la Mercedes di Mikael Grenier (GruppeM Racing), la BMW del debuttante L.Kohler (Walkenhorst) e la Lamborghini-GRT di Clemens Schmid.

In classifica piloti ora S.Van Der Linde resta a quota 130 punti, seguito a 117 da Rast e a 110 da Bortolotti, con Auer ancora in corsa a 100 punti.