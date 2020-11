DTM: Rast vede il titolo con la Pole di Gara 2 ad Hockenheim

René Rast compie un altro importante passo verso il titolo DTM conquistando la Pole Position di Gara 2 che oggi ad Hockenheim assegnerà il titolo.

Il pilota del Team Rosberg, dopo aver subìto la stoccata da parte del suo diretto avversario Nico Müller in Gara 1, ha risposto allo svizzero andando a centrare il primato per il secondo round con la sua Audi RS 5 in 1'28"337, totalizzando 3 punti che possono essere pesantissimi, visto che lo svizzero del Team Abt Sporstline non va oltre quarto posto rimanendo a secco.

Le prime due file sono tutte di marca Audi, con Mike Rockenfeller che conclude secondo a 0"4 dalla vetta con la RS 5 del Team Phoenix, mentre Jamie Green può essere utilissimo al Campione in carica, visto che termina terzo tenendosi dietro Müller.

Ancora una volta il migliore delle BMW M4 è Jonathan Aberdein (Team RMR), in Top5 seguito dalle Audi di Loïc Duval (Team Phoenix), Ferdinand Habsburg (Team WRT) - che non è riuscito a completare l'ultimo giro veloce poiché in quello precedente ha centrato uno dei cartelloni di polistirolo incastrandolo nel muso - e di un sempre più deludente Robin Frijns, che dopo le velleità di titolo si sta rivelando anche poco utile al compagno Müller.

In Top10 ci sono anche Timo Glock con la BMW del Team RMG e Fabio Scherer sull'Audi del Team WRT, mentre deludono le aspettative le M4 di Philipp Eng e Sheldon Van Der Linde (Team RBM).

Completano lo schieramento le BMW di Robert Kubica (Team Orlen ART), Lucas Auer (Team RMR), l'Audi di Harrison Newey (Team WRT) e Marco Wittmann con la seconda M4 del Team RMG.

Rast in classifica sale a +16 su Müller, al quale ora serve un miracolo per sperare in una rimonta.