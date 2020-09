DTM: Rast si prende la Pole di Gara 2 beffando Duval

René Rast si porta a casa la Pole Position per Gara 2 del DTM ad Assen, andando a beffare Loïc Duval per soli 0"029 in una battaglia decisa solamente all'ultimo tentativo.

Ancora una volta le prime due file dello schieramento vengono interamente occupate dalle Audi RS 5, con quella del Team Rosberg condotta dal Campione in carica che firma l'1'22"976 che gli consente di precedere quella del rivale griffato Team Phoenix.

Dietro a loro abbiamo i ragazzi del Team Abt Sportsline, Robin Frijns - vincitore di Gara 1 ieri - e Nico Müller, con Mike Rockenfeller a chiudere in Top5 sulla seconda Audi del Team Phoenix.

Jonathan Aberdein si conferma il più rapido delle BMW M4, ma anche stavolta il portacolori del Team RMR accusa una ritardo di quasi mezzo secondo, così come Ferdinand Habsburg, sesto sulla Audi privata del Team WRT.

In Top10 c'è anche il compagno di squadra dell'austriaco, Harrison Newey, nono fra le BMW M4 di Timo Glock (Team RMG), ottavo, e di un ottimo Robert Kubica, decimo e al miglior piazzamento da inizio stagione in qualifica con la M4 privata della ART Grand Prix

Male le altre vetture bavaresi: Marco Wittmann (Team RMG) è undicesimo, seguito dall'Audi di Jamie Green (Team Rosberg), Philipp Eng e Sheldon Van Der Linde condivideranno invece la settima fila dello schieramento con le M4 preparate dal Team RBM.

Chiudono la classifica Fabio Scherer con la terza Audi del Team WRT e un Lucas Auer in netta difficoltà, visto che il pilota del BMW Team RMR ha sbagliato più volte nel corso delle prove, con una M4 che è apparsa piuttosto scorbutica.