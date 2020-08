Nico Müller è il vincitore di Gara 2 del DTM a Spa-Francorchamps, dopo che René Rast ha ricevuto la penalizzazione per uso illecito del Push-To-Pass.

La comunicazione del cambio di classifica è giunta questa mattina dal Lausitzring dove i protagonisti della serie turismo tedesca per il secondo evento della stagione 2020.

Rast era stato messo sotto investigazione ad inizio settimana, con Deutscher Motor Sport Bund (DMSB) - autorità che valuta gli episodi del DTM - che lo ha convocato ieri per spiegare l'utilizzo del sistema che aumenta il flusso del carburante nel motore per favorire i sorpassi, ma che non è consentito per difendere la leadership.

Il pilota del Team Rosberg lo aveva invece azionato a Spa nelle curve di Malmedy e Bruxelles, dove la connessione con la Direzione Gara veniva persa e quindi la luce verde che rendeva disponibile il P2P si accendeva automaticamente.

Il problema era già stato annunciato dai giudici a tutti i concorrenti, ma secondo i dati acquisiti Rast ne ha approfittato per due volte per tenersi alle spalle Müller.

Nonostante la buonafede invocata da Audi Sport, il Campione in carica si è visto recapitare 10" di penalità sul tempo finale di gara che di fatto lo retrocedono in terza posizione dietro ai due portacolori del Team Abt Sportsline, Müller e Robin Frijns.

L'Audi Sport Team Rosberg ha confermato che non presenterà appello.