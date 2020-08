DTM: Rast investigato per uso illecito del Push-To-Pass a Spa

Colpo di scena ad una settimana dalle gare di Spa-Francorchamps: René Rast è finito sotto investigazione e rischia di vedersi togliere il successo ottenuto in Belgio nel primo weekend del DTM.

Il Campione in carica è attualmente sotto la lente d'ingrandimento dei commissari sportivi della serie turismo tedesca per uso illecito del sistema Push-To-Pass, ossia il bottone che - quando azionato - aumenta il flusso del carburante nel motore garantendo più potenza per facilitare un sorpasso.

Tale stratagemma non è consentito a chi è in testa alla corsa per difendersi e a quanto appreso da Motorsport.com, Rast invece ne avrebbe approfittato proprio nelle tornate conclusive di Gara 2 per tenersi alle spalle Nico Muller, poi preceduto in volata.

L'Audi RS 5 #33 non avrebbe avuto il bloccaggio automatico del P2P tra "Malmedy" e "Bruxelles" per un problema di connessione del radar collegato con la direzione gara, per cui il pilota del Team Rosberg - vedendo abilitato il sistema - ne ha approfittato.

Il guaio è che tale problema, dovuto alla lontananza della zona del circuito dal paddock, era stato già annunciato a tutte le squadre sabato mattina, quindi i concorrenti sapevano che non avrebbero dovuto utilizzarlo in quel punto.

"Il risultato di Gara 2 di Spa-Francorchamps resta provvisorio - si legge nella nota emessa dal DTM - Durante una attenta esaminazione dei dati e delle immagini on-boad da parte dei giudici, è emerso che l'Audi #33 di René Rast ha attivato il sistema 'push-to-pass' due volte seppur al leader non fosse consentito. Per questo il concorrente è stato convocato in direzione venerdì 14 agosto alle ore 10;00 nel weekend del Lausitzring".

Audi Sport ha replicato che Rast ha agito in maniera istintiva e in totale buonafede.

"Durante le gare del DTM, il push-to-pass viene segnalato disponibile ai piloti da una luce verde sul proprio display. A Spa, René Rast è incappato in un errore da parte del sistema dei commissari e di conseguenza ha avuto modo di utilizzarlo tra le curve 7-8 perché gli era stata comunicata l'autorizzazione. René d'istinto ha premuto il pulsante e secondo i dati di Audi Sport, il flusso di benzina è incrementato per 2"88 in totale, con un guadagno di 0"01. Chiediamo quindi comprensione con la speranza che questo non ricapiti nel weekend del Lausitzring".

Sabato e domenica si farà tappa proprio sul tracciato tedesco per il secondo round del 2020 e quindi si attendono i provvedimenti.

Più che una squalifica, è più plausibile che Rast rischi una penalità in termini di tempo simile ad un Drive Through, perdendo però di fatto la vittoria a vantaggio di Muller.

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger