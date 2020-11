DTM: Rast in Pole per Gara 1 di Hockenheim, titolo ad un passo

Pole Position fondamentale per René Rast ad Hockenheim, dove Gara 1 del DTM di oggi potrebbe già confermare Campione il pilota del Team Rosberg.

Il Re della serie tedesca ha centrato il miglior crono nella Qualifica 1 fermando il cronometro sull'1'28"405 che gli consente di piazzare la sua Audi RS 5 davanti a quella del rivale diretto in campionato, Nico Müller, per soli 0"048.

Il ragazzo del Team Abt Sportsline le ha provate tutte per sfilare il primato al leader del campionato, che guadagnando un punto su di lui porta a +20 il margine in classifica. A Rast ora basta vincere se Müller non va oltre il terzo posto, o comunque guadagnare almeno 9 punti per chiudere in anticipo il discorso titolo.

Sotto questo aspetto, i due dovranno pressoché vedersela da soli perché i loro compagni sono più lontani. Meglio Jamie Green, quarto con la seconda Audi del Team Rosberg, mentre molto peggio fa Robin Frijns con quella della Abt Sportsline, ottenendo un disastroso ottavo posto che lo allontana ancor di più da Rast in classifica (-44), considerando che l'opaco olandese sarebbe ancora in lizza matematicamente.

In terza posizione abbiamo Jonathan Aberdein, il migliore dei piloti BMW, al volante della M4 del Team RMR, seguito appunto da Green e dalle BMW del Team RBM condotte da Sheldon Van Der Linde e Philipp Eng.

In quarta fila troviamo le Audi del rientrante Loïc Duval (Team Phoenix) e del già citato Frijns, con dietro quelle di un deludente Mike Rockenfeller (Team Phoenix) e di Fabio Scherer (Team WRT) a completare la Top10.

Robert Kubica firma l'11° crono sulla BMW provata del Team Orlen-ART, precedendo Ferdinand Habsburg sull'Audi del Team WRT, le BMW di Timo Glock e Marco Wittmann (Team RMG), Harrison Newey (Audi - Team WRT) e Lucas Auer (BMW Team RMR), il quale paga una marea di infrazioni coi track-limits.