DTM | Portimao, Gara 1: Auer guida la doppietta Mercedes

Lucas Auer apre la stagione 2022 del DTM conquistando rocambolescamente il successo in Gara 1 a Portimão.

Il portacolori del Team Winward si è imposto con la sua Mercedes-AMG davanti a quella di Luca Stolz (Team HRT), che dunque completa la doppietta per il marchio della Stella.

Mirko Bortolotti è terzo, ma l'alfiere della Lamborghini ha di che recriminare per quanto accaduto a 17' dalla fine, quando ha perso un primato fin lì tenuto agevolmente e senza grossi problemi.

Il trentino di GRT era scattato benissimo dalla Pole Position e aveva condotto controllando la situazione senza patemi, ma poco dopo la girandola dei pit-stop, la Lamborghini Huracán del suo compagno di squadra Rolf Ineichen ha avuto un problema tecnico fermandosi in pista.

La Safety Car è quindi dovuta intervenire annullando il vantaggio di Bortolotti, che alla ripartenza in stile 'Indy' ha avuto una esitazione per un non ben identificato inconveniente, venendo sfilato dalle Mercedes di Auer, Stolz e Maro Engel, oltre che insidiato dall'Audi R8 LMS di Ricardo Feller (ABT Sportsline).

Gli ultimi 17' sono stati una sofferenza per Bortolotti, che ha cercato di riprendersi le posizioni, ma Engel ha difeso benissimo il podio fino all'ultimo passaggio, quando la Lamborghini nero-verde è riuscita a passare tornando almeno sul podio.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Intanto Auer e Stolz erano ormai quella manciata di secondi lontani per poter andare a festeggiare sotto la bandiera a scacchi, mentre Engel si è vesto penalizzare con 5" aggiunti sul tempo per una infrazione commessa al pit-stop, per cui il ragazzo della GruppeM scivola 10°.

Quarto sale dunque Kelvin Van Der Linde con la seconda Audi di ABT Sportsline, beneficiando delle gomme più fresche essendo stato uno degli ultimi ad essersi fermato, così come Dennis Olsen, in Top5 al volante della Porsche 911 GT3-R della SSR Performance.

Feller alla fine è sesto, seguito Sheldon Van Der Linde (Schubert Motorsport), il migliore delle BMW M4, con la Porsche di Laurens Vanthoor (SSR) e la BMW di Philipp Eng (Schubert) che completano la zona punti assieme al già citato Engel.

Beffa enorme invece in casa AF Corse/Red Bull, con Felipe Fraga tamponato dall'Audi di René Rast (ABT). Anche sulla Ferrari 488 del brasiliano qualcosa è andato storto alla ripartenza e il tedesco non è riuscito ad evitarlo centrandolo sulla posteriore destra.

Un peccato perché anche il team piacentino aveva allungato il cambio gomme e poteva beneficiare del raggruppamento dietro la SC per risalire la china dal settimo posto in cui si trovava la vettura del Cavallino Rampante.

L'altra Ferrari con i colori AlphaTauri e affidata per questo weekend a Sébastien Loeb è 16a: il PluriCampione WRC aveva assaporato la rimonta fino alla zona punti, ma poi ha dovuto cedere strada nel finale a rivali più esperti, fra cui il Campione DTM in carica Maximilian Götz, che però è 11° con la Mercedes della Winward e dunque a mani vuote, così come Mikael Grenier, che con la AMG di GruppeM partiva davanti e poi è stato risucchiato nel gruppo dopo la SC, avendo anche gomme usate da più tempo.

Ritirati per problemi ed incidenti le Audi di Nico Muller e Dev Gore, e la BMW di Marco Wittmann.