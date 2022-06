DTM | Norisring: gli orari delle dirette video su Motorsport.com

Dopo la tappa italiana in quel di Imola, il DTM prosegue la stagione 2022 tornando in patria per il quarto evento previsto il weekend dell'1-3 luglio.

Teatro dei round 7 e 8 dell'anno saranno i 2,3km del Norisring, che essendo una pista cittadina molto veloce porterà ad una novità importante nel format del fine settimana.

Avendo un elenco iscritti che sfiora le 30 auto, il campionato tedesco gestito da ITR ha preso la decisione di suddividere in due gruppi i partecipanti per quanto riguarda le Qualifiche.

Questi saranno basati sulla classifica di campionato attuale prima che cominci l'evento. I piloti in posizione dispari nella graduatoria (primo, terzo, quinto e così via) formeranno il Gruppo A, che potrà entrare in azione nei 20' previsti per loro.

Terminati i lavori per i sopracitati, 5' di pausa e poi turno per i concorrenti del Gruppo B, ossia quelli in posizione pari nell'elenco. Quest'ordine vale per sabato, mentre domenica cominceranno quelli del Gruppo B.

I piloti con il tempo più veloce di ciascun gruppo partiranno dalla prima fila, mentre il pilota con il miglior tempo, come di consueto, potrà scegliere il lato per la Pole Position, coi concorrenti del suo gruppo che si schiereranno dietro a lui.

I punteggi di campionato per le qualifiche (3-2-1 punti) saranno attribuiti dal primo al terzo posto in griglia. Per le seconde qualifiche di domenica, l'ordine cambierà: il Gruppo B uscirà per primo, seguito dal Gruppo A.

Il programma

Le attività in pista cominciano al venerdì con le Prove Libere, seguite da Qualifica 1 e Gara 1 sabato, mentre domenica andranno in scena Qualifica 2 e Gara 2.

Tutti i fan avranno l'occasione di non perdersi nulla tramite le dirette sulla piattaforma DTM Grid - dove sono disponibili anche i live timing e inquadrature onboard - e sul canale ufficiale YouTube della serie.

In Italia Qualifiche e Gare saranno visibili anche su Motorsport.com: ecco in dettaglio tutti gli orari degli appuntamenti.

Le Dirette su YOUTUBE e DTM GRID

Venerdì 1 luglio

Prove Libere 1: 12;15-13;00

Prove Libere 2: 15;40-16;25

Sabato 2 luglio

Qualifica 1 Gruppo A: 9;40-10;00

Qualifica 1 Gruppo B: 10;05-10;25

Gara 1: 13;30

Domenica 3 luglio

Qualifica 2 Gruppo B: 9;50-10;10

Qualifica 2 Gruppo A: 10;15-10;35

Gara 2: 13;30

Le Dirette su Motorsport.com

Tutti gli orari sono provvisori e soggetti a cambiamento in corso d'opera