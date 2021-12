DTM | Nel 2022 ci sono due Porsche della SSR Performance

La griglia 2022 del DTM sta prendendo pian piano forma e la notizia di oggi è che il prossimo anno ci saranno anche due Porsche a combattere, cosa che nel 2021 non era accaduta se non per un'uscita sola.

La SSR Performance ha iscritto le sue 911.2 GT3-R alla serie tedesca, dopo che proprio il team aveva preso parte all'evento della passata stagione tenutosi al Nürburgring, con Michael Ammermüller al volante.

Per ora la SSR ha piazzato le sue macchine, in attesa di scoprire più avanti chi saranno i piloti.

"Siamo un'azienda molto giovane e iscriverci al DTM ha un significato importantissimo - ha detto l'AD Stefan Schlund - Vogliamo avere una formazione forte per le nostre due macchine e penso che nei prossimi mesi saranno entusiasmanti perché ci aspetta una sfida impegnativa prima di cominciare l'anno a Portimão. Ma ci piacciono queste cose".

Il team manager Mario Schuhbauer ha aggiunto: "Per noi era un passo avanti logico entrare nel DTM, visto che vogliamo affrontare nuove sfide mettendo in pratica ciò che abbiamo imparato negli anni scorsi".

SSR Performance Porsche GT3 R Photo by: Siegerdesigns