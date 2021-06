DTM, Monza: Gara 1 a un grande Lawson con la Ferrari-Red Bull

Liam Lawson conquista una fantastica vittoria in Gara 1 del DTM a Monza, scrivendo una pagina importantissima di storia del motorsport.

Il pilota della Red Bull è il primo a firmare un successo nella nuova era GT3 della serie tedesca, ma soprattutto lo regala per la prima volta al marchio bibitaro e alla Ferrari di AF Corse con una prestazione a dir poco perfetta.

Al via il poleman Vincent Abril è riuscito a tenere la Mercedes-AMG del Team HRT davanti a quelle di Daniel Juncadella (GruppeM Racing), Lucas Auer (Team Winward) e Maximilian Götz (HRT), con Lawson che ha guadagnato la sesta posizione alle spalle della Lamborghini Huracán di Esteban Muth (T3 Motorsport) dato che all'inizio del giro 2 la Mercedes del Team Winward affidata a Philip Ellis ha vistosamente rallentato, parcheggiando in fondo al rettilineo e ritirandosi causa problema tecnico.

Al giro 3 fuori anche l'Audi R8 LMS di Dev Gore (Team Rosberg), mandato nella ghiaia alla prima variante da una lieve toccata sul posteriore datagli dalla BMW M6 di Timo Glock, con il veterano della Rowe Racing punito con 5" da scontare al pit-stop.

Il gruppo ha proseguito per alcune tornate in fila indiana, ma già al giro 5 sono cominciati i valzer dei pit-stop. Qui ha pagato la strategia di chi si è fermato prima, con Lawson a cambiare le sue Michelin al nono passaggio, mentre Abril, Juncadella e Götz hanno atteso alcune tornate in più.

Nel frattempo, Alex Albon ha tirato fuori gli artigli ed è risalito 11° con la Ferrari 488 della AlphaTauri/AF Corse, superando di forza la Lamborghini di Esmee Hawkey (T3 Motorsport), infilata pure dalla BMW di Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport).

Auer, che si era fermato prima di Lawson, non ha avuto fortuna nel cambio della posteriore destra, bloccatasi facendo sprofondare l'austriaco nelle retrovie.

In questo modo, Lawson si è ritrovato primo quando la sosta è toccata al trio Abril-Juncadella-Götz, fra l'altro guadagnando parecchio dopo aver passato alla prima frenata - all'esterno - proprio Abril.

Juncadella, oltretutto, si è invischiato nella bagarre di un gruppetto formato da Albon e dalle Audi di Kelvin Van Der Linde (ABT Sportsline) e Nico Müller (Team Rosberg), che l'anglo-thailandese aveva scavalcato in precedenza.

Lawson ha così potuto festeggiare lo storico primato davanti ad Abril e Götz, con un grande Albon risalito dal 14° al 4° posto tenendosi dietro Juncadella e K.Van Der Linde.

Müller all'ultimo giro ha invece perso il settimo a vantaggio della Mercedes di Maximilian Buhk (Mücke Motorsport), fra gli ultimissimi a fermarsi, con Wittmann che è nono con l'unica BMW a punti.

In Top10 abbiamo anche Mike Rockenfeller sull'Audi della ABT Sportsline, protagonista di un duello con Wittmann a metà gara.

A mani vuote restano invece le Lamborghini di Muth (11°) e della Hawkey (15a), così come la BMW di Sheldon Van Der Linde (Rowe Racing), Auer e la Mercedes di Arjun Maini (GetSpeed) che terminano fra le due vetture del Toro.

In fondo alla classifica ci sono l'impalpabile Sophia Flörsch (Audi-ABT Sportsline) e Glock.