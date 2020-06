Marquardt: "Audi ritirata a lavori già partiti, futuro oscurato"

La stagione 2020 del DTM scatterà in estate, ma già la prossima settimana i team saranno impegnati nei primi test ufficiali collettivi al Nürburgring.

Jens Marquardt, direttore di BMW Motorsport, ha presentato giusto un paio di sere fa quelli che saranno i team e i piloti impegnati con le M4 nella serie turismo tedesca.

Dopo la sosta forzata per la pandemia di Coronavirus, che dovrebbe far saltare il round del Norisring, il primo weekend di agosto a Spa-Francorchamps si potrebbero quindi avere i primi ruggiti e duelli in pista di quest'anno.

"La pandemia ha avuto un impatto forte per tutti, sia prodotto di serie che motorsport, inclusi i fan e le piste - dice Marquardt - Stiamo vivendo un periodo in tre fasi: la prima è stata fermarsi del tutto, la seconda è riprendere appena sarà possibile, con il calendario del DTM che ci dà la possibilità di tornare in azione con le nostre BMW M4. Per la terza al momento non saprei fare previsioni perché per ora è tutto imprevedibile a lungo termine. Ma la speranza è sempre stata quella di tornare in pista a correre e spero che per il 2020 questo sia possibile. Per ora sembra che ce la possiamo fare".

"Però è importante che sia consentito dalle autorità e senza rischi. Le disposizioni che ITR ha dato per igienizzazione, salute e sicurezza per me sono ottime per tutti quelli che operano nel DTM, seppur ci sia dispiacere nel non avere i fan in pista a sostenerci. Ma credo comunque che in TV vedremo ugualmente un bello spettacolo".

Il manager tedesco ha la ferma intenzione di mostrare quanto le vetture bavaresi possano contendere il titolo ai rivali di Audi Sport, che nella passata stagione hanno praticamente dominato la scena da un certo punto in poi.

"La pandemia ha un po' oscurato tutto, ma sportivamente parlando, siamo molto determinati a far vedere che abbiamo un pacchetto in grado di rendere molto di più rispetto a quanto visto l'anno scorso nella seconda metà di stagione. Il periodo di preparazione è stato più lungo e lo abbiamo sfruttato per essere al meglio al via".

"Siamo pienamente concentrati sul 2020 e non vediamo l'ora di essere al Nürburgring la prossima settimana per i primi test. Il nuovo calendario ci ha caricato ancor di più, rimarremo in Germania e ci sposteremo al massimo in Belgio ed Olanda, quindi non avremo necessità di viaggiare moltissimo. Sono molto felice che si sia scelto di correre per due weekend di fila sulla stessa pista, è un piano che dà sicurezza a tutti".

Infine era inevitabile commentare l'uscita di scena da parte dei Quattro Anelli. Una mossa che ha lasciato basiti tutti e messo a serissimo rischio il futuro del DTM, del quale però BMW ora non deve essere responsabile in toto, come tiene a precisare Marquardt.

"L'annuncio da parte di Audi ha danneggiato e oscurato quelli che saranno i prossimi mesi ed anni del DTM. Da un lato ci stavamo preparando per offrire un grande spettacolo nel 2020, mentre dall'altro avevamo cominciato a lavorare assieme sul futuro della serie, che dal 2022 avrebbe dovuto passare all'ibrido e dal 2025 all'elettrico. E quest'ultima a questo punto è saltata".

"Tutti i nostri impegni nel motorsport condividono lo stesso DNA del DTM, cioè competizione fra marchi ad alti livelli. E i regolamenti Class 1 sono stati stilati in base a tutto questo, ma l'uscita dell'Audi è una contraddizione, direi che è palese".

"Per il 2021 non la scelta non spetta solo a BMW, sarà importante lavorare con grande impegno assieme ad ITR per chiarire ed illustrare gli effetti dell'uscita da parte di Audi. Una volta fatto questo, capiremo cosa ne sarà del DTM, della Class 1 e del futuro in generale".