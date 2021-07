DTM, Lausitzring: un grande Ellis vince in rimonta Gara 1

Philip Ellis ha regalato alla Mercedes il successo in Gara 1 del DTM al Lausitzring con una grandissima rimonta dall'ottavo posto in griglia.

Il ragazzo del Team Winward si è fatto largo nel gruppo fin dai primi giri, mentre Sheldon Van Der Linde era riuscito a tenere il primato dalla Pole Position con la BMW M6 della Rowe Racing davanti all'Audi R8 LMS del fratello Kelvin (ABT Sportsline).

Mike Rockenfeller (Audi-ABT) e la Lamborghini Huracán della T3 Motorsport affidata ad Esteban Muth hanno iniziato una grande battaglia, mentre Liam Lawson (Ferrari-Red Bull/AF Corse) si è fatto passare dalla BMW di Timo Glock (Rowe Racing) e da Ellis al secondo giro.

Intanto nelle retrovie un'escursione fuori pista ha fatto perdere terreno alle Audi di Sophia Flörsch (ABT Sportsline) e Dev Gore (Team Rosberg). Peggio è andata ad Esmee Hawkey, che ha perso il controllo della sua Lamborghini Huracan (sospetto problema elettrico) nel primo curvone impattando contro il muro.

Solo un bello spavento per la ragazza della T3 Motorsport e Safety Car ad entrare in azione per rimuovere il relitto. La ripartenza è avvenuta al giro 7 ed Ellis ha proseguito il recupero con sorpasso Muth e K.Van Der Linde salendo secondo. Alex Albon si è ritrovato invischiato nelle lotte di centro gruppo e il ragazzo della AlphaTauri-AF Corse è scivolato indietro.

Già alla tornata successiva sono cominciate le girandole di soste, dopo le quali S.Van Der Linde ha tenuto il primato su Ellis, che però non ci ha messo molto ad attaccare il sudafricano prendendosi il primato, tirandosi dietro pure il pimpante Lawson.

Nel frattempo K.Van Der Linde si è preso 5" di penalità per una infrazione commessa in fase di pit-stop, così come Vincent Abril (Mercedes-HRT).

L'ultimo a fermarsi è stato Müller, ma la tattica della sosta al penultimo passaggio non ha pagato e lo svizzero non è andato oltre l'11° posto.

Ellis ha vinto con 1"6 su Lawson e 5"3 su S.Van Der Linde, mentre Rockenfeller e K.Van Der Linde sono in Top5 con le loro Audi.

Albon invece è ottimo a sfruttare le gomme nuove e nella seconda parte risale fino al sesto posto, precededo la Mercedes di Lucas Auer (Team Winward), la BMW di Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport) e Muth, al quale non ha giovato ritardare la sosta ai box.

Completa la zona punti la Mercedes di Maximilian Buhk (Mücke Motorsport), strappandola a Glock. A mani vuote restano pure Gore, Müller, si sono ritirati per problemi le Mercedes di Arjun Maini (GetSpeed Performance), Abril, Daniel Juncadella (GruppeM Racing) e Maximilian Götz (HRT).