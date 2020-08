DTM, Lausitzring: Muller si prende la pole sul bagnato

La prima sessione di qualifiche del DTM al Lausitzring è stata caratterizzata da una bandiera rossa resasi necessaria quando Timo Glock è finito nella ghiaia di curva 2.

Sino a quel momento era stato Mike Rockenfeller ad imporsi in cima alla classifica dei tempi con il crono di 1’59’’919, ma i restanti 12 minuti del turno hanno fatto retrocedere il pilota dell’Audi.

Prima è stato Philipp Eng a scavalcare Rockenfeller e successivamente sono stati Muller e Rast ad infiammare la lotta per la pole con il primo bravo a fare segnare sotto il bagnato il crono di 1’57’’882, mentre Rast non è riuscito a battere il suo compagno di team per appena 38 millesimi.

Dopo la doppia pole della scorsa settimana Robin Frijns non è riuscito a fare meglio del terzo riferimento con 358 millesimi di ritardo dalla vetta, mentre l’Audi è riuscita ad occupare le prime due file dello schieramento grazie al quarto tempo di Rockenfeller.

La prima BMW presente in griglia sarà quella di Marco Wittmann, autore del quinto tempo, mentre Lucas Auer è riuscito a portare la sua M4 in sesta posizione davanti a Eng nonostante una escursione fuori pista.

Sheldon Van Der Linde, Loic Duvale e Ferdinand Habsburg hanno completato la top ten ma con ritardi superiori al secondo, mentre Robert Kubica non è riuscito a ripetere l’ottima qualifica sul bagnato vista a Spa ed ha chiuso solamente con il quattordicesimo tempo davanti a Jamie Green e Timo Glock.

Il tedesco è riuscito a tornare ai box autonomamente dopo l’errore iniziale ma non ha più girato per il resto della sessione.