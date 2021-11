DTM | Lamborghini e GRT assieme con quattro Huracán nel 2022

Lamborghini Squadra Corse e Grasser Racing Team uniscono le forze per prendere parte alla stagione 2022 del DTM.

Il team austriaco e la Casa di Sant'Agata Bolognese schiereranno ben quattro Huracán GT3 Evo, di fatto impegnandosi totalmente nella serie tedesca e lasciando da parte le precedenti avventure in ADAC GT Masters, GT World Challenge Europe ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

"Sono entusiasta di poter annunciare questa collaborazione per il DTM - ha detto il proprietario Gottfried Grasser - Voglio ringraziare Lamborghini Squadra Corse per il supporto a questo progetto, è un sogno di bambino che si realizza per me".

“Il DTM è una delle serie più entusiasmanti e popolari nel mondo, iscrivere quattro auto è una sfida che ci appassione e che non vediamo l'ora di affrontare. La Lamborghini Huracán GT3 Evo ha già dimostrato il suo DNA vincente e per il 2022 formeremo un pacchetto competitivo".

Lamborghini continua quindi a presenziare nel 'nuovo' DTM formato da auto GT3, dopo che nel 2021 c'erano state le due auto del Toro gestite da T3 Motorsport.

Ancora da decidere invece i nomi dei piloti, anche se chiaramente il supporto della Casa farà sì che a condurre le quattro Huracán saranno gli ufficiali.

"Siamo molto contenti di espandere i nostri impegni anche nel DTM assieme a Grasser Racing - ha dichiarato il Capo di Lamborghini Squadra Corse, Giorgio Sanna - Da quando è cominciata la nostra collaborazione, questa è diventata unica, con grandi traguardi raggiunti con la Lamborghini Huracán GT3".

“Il DTM è una piattaforma molto importante a livello promozionale e una competizione molto impegnativa che ci fa guardare al futuro. Nutriamo grandi speranze in vista della stagione 2022".

#19 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3, GTD: Misha Goikhberg, Franck Perera, Michele Beretta Photo by: Art Fleischmann