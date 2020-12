Al via del DTM 2021 ci potrebbe essere anche il Jenson Team Rocket RJN, ovvero la squadra di Jenson Button.

L'inglese ha preso in seria considerazione la partecipazione al campionato tedesco, che dal prossimo anno avrà una griglia di partenza composta da vetture GT3.

La RJN corre attualmente con una McLaren 720S nel GT britannico e quindi l'occasione per ampliare i propri orizzonti è ghiottissima come spiega lo stesso Campione di F1 2009.

"Mi è sempre piaciuto il DTM ed è fantastico vedere che la serie si sia evoluta aprendo ad un nuovo capitolo con le GT3", dice Button, che nel 2019 aveva corso ad Hockenheim fra gli invitati del Super GT con la Honda.

"Conosco Gerhard Berger da tempo e sono sicuro che garantirà un grande spettacolo! Stiamo lavorando dietro le quinte per organizzare bene il tutto ed espandere i programmi con la McLaren”.

Al momento non è ancora definito con quante auto e quali piloti sarà presente la compagine di Button nel DTM, ma intanto il suo collega-pilota Chris Buncombe gli ha fatto eco.

"Quando abbiamo iniziato l'avventura come team, è sempre stata una nostra ambizione crescere e competere in campionati diversi lavorando a stretto contatto con il costruttore", commenta Buncombe.

"Quando si è presentata l'ipotesi del DTM, ci è parsa perfetta in questo senso, per cui vediamo come si svilupperanno le cose attorno a questo progetto".