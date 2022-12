DTM | I team chiedono all’ADAC di togliere le ripartenze con doppia fila

In seguito all'acquisizione del DTM da parte dell’organizzatore di lunga data ITR, l'ADAC ha illustrato giovedì scorso i suoi piani per collocare la serie al vertice della sua piramide di campionati nel 2023 e ha rivelato un calendario di otto gare prevalentemente nei Paesi di lingua tedesca.

Ha inoltre dichiarato che "sono previste misure significative di riduzione dei budget anche per i concorrenti", ma queste non sono ancora state comunicate. Un aspetto che i team del DTM sperano possa portare a una riduzione dei costi è l'abbandono delle ripartenze in doppia fila, introdotte dall'ITR nella stagione 2017. La procedura è stata criticata dopo i round del Norisring e di Hockenheim, entrambi funestati da incidenti, anche se l'ITR aveva indicato che sarebbe rimasta parte del format per il 2023.

Ora che la serie è passata sotto il controllo dell'ADAC, i team hanno chiesto un cambiamento. Ulrich Fritz, team principal della Mercedes HRT, ha accolto la decisione di non tornare in Portogallo, che ha ospitato un test di due giorni prima della gara inaugurale, come un "piccolo dettaglio che può avere un impatto", ma ha sottolineato che "la cosa più importante dal mio punto di vista è ridurre gli incidenti e quindi i costi per le squadre".

"Se si guarda alle gare dell'anno scorso, soprattutto al Norisring e a Hockenheim, dal mio punto di vista le ripartenze in doppia fila devono essere fermate perché noi, come team, abbiamo perso milioni in questi incidenti", ha detto a Motorsport.com.

"È bello per lo spettacolo, ma non se nessuno può permetterselo. Dal mio punto di vista, questo è un aspetto che l'anno scorso ha rappresentato un costo enorme e che deve essere eliminato". Stefan Mucke Motorsport ha concordato sul fatto che "avere meno rischi in partenza o in ripartenza è un punto importante per risparmiare sui costi. Gli incidenti in partenza sono sempre stati un problema", ha detto a Motorsport.com quando gli è stato chiesto del format di ripartenza.

Maximilian Buhk, Mercedes-AMG Team Mucke Motorsport Mercedes-AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

“Se si sommano le somme di denaro che sono state sprecate per questo motivo, per i team non è stata una buona cosa. Certo, ha creato un po' di tensione e alcune partenze probabilmente interessanti per gli spettatori, ma anche per il Trofeo DTM [su base GT4], come abbiamo fatto noi, e questo ha causato sempre un po' di azione e danni. Credo che questo sia un aspetto da tenere in seria considerazione".

Timo Bernhard, capo del Team Bernhard, ritiene che le ripartenze "creino una tensione inutile" e si è detto favorevole all'abbandono di questo sistema. "Se si fa il single-file, si toglie un po' di calore nel primo momento e non si aggiunge fuoco a una situazione già calda", ha detto il due volte vincitore di Le Mans a Motorsport.com. "I danni da incidente sono stati un fattore enorme nella scorsa stagione, quindi credo che questa sia sicuramente una buona strada da percorrere".

Sostiene tuttavia che sarà importante mantenere elementi come i pitstop prestazionali che aggiungono costi ai team "perché è un'altra cosa per differenziarsi l'uno dall'altro. Penso che i team debbano partecipare attivamente al risultato e questo è il modo migliore, con il cambio gomme", ha aggiunto Bernhard.

Anche il boss del team Rosberg, Kimmo Liimatainen, è favorevole all'abbandono delle ripartenze in doppia fila e spera che i team vengano consultati anche su altre misure di risparmio: "Ho detto la stessa cosa l'anno scorso: capisco che lo spettacolo è importante, ma alla fine è sempre la squadra a pagare il conto se c'è un grosso incidente. Questa è sicuramente una parte su cui sono d'accordo, quella di passare alle normali ripartenze. Dobbiamo sederci in un tavolo, questo è ciò che vorrei, sicuramente dobbiamo risparmiare da qualche parte. Dobbiamo solo trovare un modo per risparmiare qualcosa, perché in passato ho parlato anche con alcuni concorrenti, con i team principal, e tutti dicono più o meno la stessa cosa: la situazione si sta un po' aggravando".