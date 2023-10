DTM | Hockenheim: Preining domina Gara 1, Bortolotti rimonta 5°

Thomas Preining ha dominato Gara 1 del DTM ad Hockenheim piazzando una seria ipoteca sul titolo 2023, non ancora assegnato grazie ad una commovente prova di Mirko Bortolotti, che le ha provate tutte pur di lasciare aperta la battaglia fino all'ultimo.

L'austriaco di Manthey EMA ha sfruttato al meglio la Pole Position per tenere il primato alla prima curva, protetto dalla Porsche del suo compagno di squadra Dennis Olsen, che a sua volta ha difeso la piazza d'onore da un grintoso Christian Engelhart armato della Lamborghini di GRT.

Dietro a loro si è subito infiammata una bagarre splendida tra la Ferrari di Jack Aitken (Emil Frey Racing), le Audi della ABT Sportsline condotte da Ricardo Feller e Kelvin Van Der Linde, e la Lamborghini di Bortolotti, il quale è stato lasciato passare dal collega Franck Perera per poter combattere per tenere vive le sue speranze.

Preining, Olsen ed Engelhart hanno preso il largo con una manciata di secondi sul quartetto a seguire, che ha perso leggermente terreno con le prime scaramucce tra Aitken e Feller. Quest'ultimo ha scavalcato finalmente la 296 dopo una serie di sportellate, venendo però ripassato poco dopo mentre il numerosissimo pubblico assiepato sulle tribune rumoreggiava divertito.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, SSR Performance, Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Al giro 13 sono cominciate le girandole dei pit-stop, Aitken e Feller sono rientrati subito, Bortolotti e K.Van Der Linde hanno atteso la tornata successiva e il trentino è uscito davanti a tutti e tre, ma resistendo poco causa gomme fredde e ritrovandosi nuovamente in coda ai rivali.

Intanto i tre davanti non hanno avuto problemi a rimanere sul podio, per cui la lotta per il campionato ha regalato uno spettacolo unico, specialmente grazie ad un Bortolotti col sangue agli occhi. Feller, che aveva superato Aitken intanto, ha lasciato alle sue spalle i problemi.

Bortolotti ha pazientato fino al giro 29 per sferrare l'attacco decisivo ad un K.Van Der Linde come sempre poco propenso a lasciare via libera ai rivali senza rifilargli almeno una toccata, cosa che il sudafricano ha fatto al tornantino del 'Motodrome' con il posteriore della Huracan di SSR Performance, salita sesta ed in piena rincorsa alla Ferrari di Aitken.

Il trentino ha proseguito a spingere e al giro 33 è riuscito a mettersi dietro pure il britannico, agguantando una Top5 preziosissima in termini di speranze per il titolo.

Preining intanto ha passeggiato tagliando il traguardo comodamente da vincitore ed ora con 27 punti di vantaggio su Bortolotti, mentre la doppietta Porsche è stata completata dall'ottimo Olsen.

Photo by: Alexander Trienitz Christian Engelhart, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3

Lamborghini sul podio con il redivivo Engelhart, Feller ha difeso la quarta piazza finale da un ultimo disperato assalto di Bortolotti, ma lo svizzero è ora tagliato fuori dai duelli per il campionato essendo sceso a -46 dala vetta, quando in palio ci sono 28 punti tra Qualifica 2 e Gara 2.

K.Van Der Linde nel finale si è sbarazzato di un Aitken in difficoltà sul passo prendendo il sesto posto, Luca Stolz (HRT) conclude ottavo come migliore delle Mercedes, seguito dalla BMW di Marco Wittmann (Project 1), a sua volta il più bravo delle M4 anche per via della foratura che ha messo K.O. René Rast, colpito da un rivale che gli ha provocato il danno all'anteriore destra.

In Top10 abbiamo anche la Porsche di Laurin Heinrich, che batte la Ferrari di Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing), la Lamborghini di Clemens Schmid (GRT), la Porsche di Marvin Dinst (Toksport WRT) e Perera, sceso nell'ordine a causa di due 'penalty lap' presi per eccesso di velocità in pit-lane.

Domenica mattina alle ore 9;30 sono in programma le Qualifiche 2 e alle 13;30 Gara 2; entrambe non sono da perdere perché la lotta tra Preining e Bortolotti potrebbe decidersi già nella sessione cronometrata.