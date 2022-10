DTM | Hockenheim: gli orari degli streaming su Motorsport.com

Siamo giunti al gran finale della stagione 2022 del DTM, che come da tradizione farà tappa ad Hockenheim per mandare in archivio un'altra grande annata.

Sul tracciato tedesco si assegnano tutti i titoli in palio, dunque motivo in più per non perdersi nulla dello spettacolo che le vetture GT3 daranno sicuramente tra venerdì e domenica.

I fari sono chiaramente puntati su Sheldon Van Der Linde, sempre al comando della classifica piloti con 130 punti e desideroso di riscattarsi dopo le ultime prove che lo hanno visto in difficoltà.

Il ragazzo della BMW-Schubert Motorsport ora avrà un numero più corposo di rivali con cui vedersela, a cominciare da Lucas Auer, che con la Mercedes-AMG del Team Winward è a -11 da lui, seguito a ruota da René Rast (Audi-Team ABT) a -12.

Si è rifatto prepotentemente sotto anche Thomas Preining al volante della Porsche del Team Bernhard, che con 116 punti è davanti a Mirko Bortolotti (Lamborghini-GRT), a quota 114.

Chiaramente con 58 punti in palio tra Qualifiche e Gare di sabato e domenica, le sorti della graduatoria possono cambiare radicalmente in un batter d'occhio, dunque è fondamentale per tutti farsi trovare pronti a cogliere l'eventuale minimo errore commesso dai rivali.

Clemens Schmid, Grasser Racing Team Lamborghini Huracan EVO GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Il programma

Le attività in pista cominciano al venerdì con le Prove Libere, seguite da Qualifica 1 e Gara 1 sabato, mentre domenica andranno in scena Qualifica 2 e Gara 2.

Tutti i fan avranno l'occasione di non perdersi nulla tramite le dirette sulla piattaforma DTM TV - dove sono disponibili anche i live timing e le inquadrature onboard - e sul canale ufficiale YouTube della serie.

In Italia, Qualifiche e Gare saranno visibili in diretta su Motorsport.com: ecco in dettaglio tutti gli orari degli appuntamenti.

Le Dirette su YOUTUBE e DTM TV

Venerdì 7 ottobre

Prove Libere 1: 12;10-12;55

Prove Libere 2: 15;50-16;35

Sabato 8 ottobre

Qualifica 1: 10;05-10;25

Gara 1: 13;30

Domenica 9 ottobre

Qualifica 2: 10;10-10;30

Gara 2: 13;30

Le Dirette su Motorsport.com

Tutti gli orari sono provvisori e soggetti a cambiamento in corso d'opera