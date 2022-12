DTM | Ecco prime regole e calendario 2023 con 8 eventi

Dopo aver acquisito i diritti del DTM per il 2023, la ADAC ha pubblicato il calendario della prossima stagione definendo anche il ruolo che la serie avrà nella sua struttura.

Per prima cosa viene confermato il format delle gare Sprint con il pit-stop obbligatorio per cambiare le gomme; queste saranno fornite da Pirelli, mentre per quanto riguarda il carburante è stato raggiunto un accordo con Shell per utilizzare una benzina sintetica fatta per il 50% da componenti rinnovabili, già presente nel GT Masters.

Prossimamente verranno rese note le misure di contenimento costi per team e Case impegnate nel campionato, con SRO Motorsports Group si occuperà dei dati per definire il Balance of Performance. In accordo con la struttura di Stéphane Ratel non ci saranno concomitanze con il calendario del GT World Challenge.

Nel frattempo l'ADAC GT Masters, che utilizza anch'esso le vetture GT3, per ora manterrà il suo format di gara, ma sono in corso le discussioni con ACO che porteranno alla nascita di un nuovo DTM Endurance in futuro, con le macchine della suddetta serie che parteciperanno a sei o sette eventi insieme a quelle della Prototype Cup Germany.

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG Photo by: Alexander Trienitz

"Il DTM è molto apprezzato a livello internazionale e gode di un'ottima reputazione oltre confine, ma il cuore del DTM batte in Germania - ha dichiarato il Presidente di ADAC Sport, Gerd Ennser - Poco dopo aver acquisito i diritti del marchio, ci siamo preoccupati di consentire ai team di pianificare con certezza; a tal fine, era importante concentrarsi sul mercato principale".

"L'ADAC sta raccogliendo una grande eredità e continuerà a organizzare il DTM, con il suo fascino trasversale, come un forte marchio internazionale sulla scena del motorsport europeo. Con strutture sostenibili e orientate al futuro, stiamo creando una grande piattaforma per il motorsport tedesco".

Ecco perché nel calendario 2023 del DTM non ci saranno gare al di fuori di Germania ed Austria (tranne una in Olanda), che nelle scorse stagioni avevano portato la serie a correre anche in Russia, Portogallo, Belgio e Italia grazie agli eventi andati in scena a Monza, Misano ed Imola.

GLi appuntamenti sono 8 e partiranno a fine maggio da Oschersleben per arrivare alla conclusione di ottobre ad Hockenheim. In mezzo sono previsti i round a Zandvoort, Norisring, Nürburgring, Lausitzring, Sachsenring e Spielberg.

Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

DTM - Calendario 2023

26-28 maggio — Oschersleben

23-25 giugno — Zandvoort

7-9 luglio — Norisring

4-6 agosto — Nürburgring

18-20 agosto — Lausitzring

8-10 settembre — Sachsenring

22-24 settembre — Red Bull Ring

20-22 ottobre — Hockenheim