DTM | Ecco come ITR ha convinto AF Corse-Red Bull a rimanere

In attesa di conferme ufficiali, è sempre più probabile che la griglia 2022 del DTM avrà ancora le Ferrari gestite da AF Corse e Red Bull.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, c'era già ottimismo un paio di mesi fa, quando Gerhard Berger, capo del promoter ITR, aveva parlato coi vertici della squadra legata a Maranello e quelli del team di Milton Keynes.

L'attesa pare legata alla scelta dei piloti da assegnare alle due 488 GT3 Evo, perché i programmi dei ragazzi griffati Red Bull sono praticamente già stati stilati e l'unico pilota 'bibitaro' del lotto rimanente è Nick Cassidy, che però ha preso l'impegno del FIA WEC.

La concomitanza di date con il DTM sia per il neozelandese (che corre pure in Formula E e Super GT) che per eventuali altri candidati dei ranghi Junior (di F2 e F3) dell'azienda di Dietrich Mateschitz non stanno facilitando la questione, ma intanto è stata svelata la risposta alla domanda che tutti si sono fatti: come è riuscita ITR a convincere AF Corse, Ferrari e Red Bull a rimanere nel DTM?

Il manager Drederic Elsner ha chiarito come la delusione patita nel controverso finale del Norisring sia stata messa da parte, agendo anche dal punto di vista regolamentare.

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: DTM

"Quando succede una cosa del genere, come è accaduta l'anno scorso, bisogna affrontarla in modo attivo e propositivo, e parlare con tutte le parti coinvolte", spiega Elsner.

"E' facile dire 'il passato è passato', perché poi c'è anche chi teme che in futuro questi episodi si verifichino nuovamente".

"Diciamo che il divieto degli ordini di scuderia ha giocato un ruolo fondamentale, ma dopo il finale di stagione 2021 non è stata certamente l'unica conversazione che abbiamo dovuto fare coi team".

Il nuovo regolamento del DTM ha bandito ogni azione che possa favorire uno o l'altro concorrente, che sia del medesimo team o marchio, provando ad evitare quanto messo in atto dagli alfiere di Mercedes al Norisring.

"Abbiamo cercato di riconquistare la fiducia con lavoro, colloqui e buone prospettive per quest'anno, per quanto riguarda gli ordini di squadra. Penso che siamo riusciti a fare tutto abbastanza bene".