DTM: due Lausitzring diversi per il doppio round di agosto

Il doppio appuntamento che il DTM andrà ad affrontare al Lausitzring si svolgerà su due versioni differenti del tracciato.

Nel calendario rivisto della serie turismo tedesca, ITR ha infatti optato per due date consecutive in Lusazia, precisamente il weekend del 14-16 agosto e quello successivo del 21-23.

Per rimescolare un po' le carte ed evitare di avere quattro round in fotocopia, il promoter del DTM ha scelto due configurazioni diverse di quello che nasce come ovale e al suo interno ha numerose opzioni da adottare.

La prima, quella del fine settimana di Ferragosto, sarà quella da 3,478km denominata "Lausitzring Kurz", vista per l'ultima volta dal DTM nel 2017 perché poi dal 2018 si è sempre corso sui 4,534km del "Lausitzring Lang", che torneranno per l'appuntamento della domenica dopo.

In quanto a numeri, il record della pista corta appartiene a René Rast in 1'17"098, ottenuto con l'Audi RS 5 nel 2017 quando però ancora le vetture non avevano il motore turbo.

La passata stagione è invece stato Philipp Eng a stabilire il primato della versione più lunga in 1'37"897 al volante della sua BMW M4.