DTM: dominio di Nico Muller in Gara 1 al Nurburgring

Nico Müller non ha avuto rivali in Gara 1 del DTM al Nürburgring, dove dal primo all'ultimo giro sulla versione GP Strecke da 5,148km lo svizzero ha dominato senza soffrire.

Partito perfettamente dalla Pole Position, il pilota del Team Abt Sportsline ha tenuto sempre la sua Audi RS 5 al comando potendo anche scegliere con comodo quando fermarsi per il pit-stop e approfittando delle bagarre alle sue spalle per incrementare il margine sui rivali, tagliando così il traguardo in totale sicurezza.

Le battaglie più belle si sono viste soprattutto per le restanti posizioni del podio, partendo da un Mike Rockenfeller che ha provato la tattica della sosta anticipata stavolta, balzando al secondo posto dietro a Müller terminata la girandola delle soste.

Qui però è venuto subito il... nodo al pettine perché il portacolori dell'Audi Sport Team Phoenix si è ritrovato con le gomme più vecchie rispetto agli altri, dovendo cedere il passo al giro 22 a René Rast e Robin Frijns.

Questi due sono stati protagonisti di un duello senza esclusione di colpi, cominciando dalla sportellata rifilata dall'olandese al Campione in carica al giro 13, nel momento in cui Müller si era fermato ai box per il cambio pneumatici.

Frijns ha dato una mano al compagno di squadra in questo frangente, con Rast a dover cedere la posizione all'Audi del rivale, al quale però ha risposto subito dopo il pit-stop nella stessa identica maniera (e con un po' di malizia in più) alla curva 3, per riprendersi la piazza.

I due si sono sbarazzati di Rockenfeller, arrivando alla resa dei conti al giro 27, quando Frijns ha sferrato un ultimo attacco al portacolori del Team Rosberg alla curva 1; purtroppo per lui, la staccata alla "sperindio" l'ha portato a saltare sul cordolo interno e a finire in testacoda, lasciando così il secondo posto a Rast, ma anche il podio alla BMW di un Marco Wittmann che ha cercato di fare il possibile per salvare la faccia alle M4.

Il ragazzo del Team RMG aveva perso la posizione al pit-stop, passato da Philipp Eng (Team RBM), che però è nuovamente finito dietro al Bi-Campione DTM, che poi si è messo alle spalle Rockenfeller e, come detto sopra, Frijns, rispettivamente quarto e quinto.

Eng invece conclude sesto, seguito dalla BMW di Timo Glock (Team RMG), combattivo nelle fasi iniziali e finali con l'Audi di un Loïc Duval che l'ha combinata grossa in occasione del rientro ai box, quando avendo dietro il pilota del Team RMG ha scelto all'ultimo di effettuare la sosta appena ha visto negli specchietti che il rivale imboccava al corsia; il problema è che il francese del Team Phoenix ha tagliato nettamente la linea bianca beccandosi 10" di penalità che lo relegano al nono posto, dietro alla BMW di un opaco Sheldon Van Der Linde (Team RBM).

Completa la zona punti la BMW di Lucas Auer (Team RMR), tenendosi dietro il collega Jonathan Aberdein e le Audi di Ferdinand Habsburg (Team WRT), Jamie Green (Team Rosberg), Harrison Newey e Fabio Scherer (Team WRT), con Robert Kubica mestamente fanalino di coda al volante della BMW M4 privata della ART Grand Prix.