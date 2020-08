DTM: dominio Audi, Frijns in Pole anche per Gara 2

E' ancora di Robin Frijns la Pole Position al Lausitzring, dove oggi va in scena Gara 2 del DTM.

Lungo i 3,478km della versione Sprint del tracciato tedesco le Audi RS 5 hanno dominato la scena, occupando le prime tre file dello schieramento, con doppietta per il Team Abt Sportsline perché dietro Frijns - che ferma il cronometro sull'1'35"507, c'è il suo compagno di squadra Nico Müller ad appena 65 millesimi.

Il Campione in carica René Rast è terzo con la RS 5 del Team Rosberg a poco più di un decimo, ma a brillare è soprattutto Ferdinand Habsburg, impegnato con l'Audi privata del Team WRT.

Terza fila per i piloti del Team Phoenix, Loïc Duval e Mike Rockenfeller, a 0"4 dalla vetta, seguiti dalla BMW di Marco Wittmann (Team RMG), il migliore delle M4 che però fanno molto peggio rispetto a ieri.

Molto bene anche Harrison Newey con la seconda Audi del Team WRT, a concludere ottavo battendo la RS 5 di Jamie Green (Team Rosberg) e la BMW di un Sheldon Van Der Linde che si è lamentato via radio con il Team RBM per l'insabilità della sua M4.

Male anche Philipp Eng (Team RBM) e Timo Glock (Team RMG), relegati in sesta fila, così come Jonathan Aberdein e Lucas Auer con le BMW del Team RMR, i quali si ritrovano 14° e 15° preceduti da Fabio Scherer (Audi WRT).

Fanalino di coda Robert Kubica, attardato di 1"4 con la BMW M4 privata della ART Grand Prix.

Nel frattempo va segnalato che Rockenfeller e Aberdein hanno ricevuto una penalità di 30" per non aver rispettato la Slow Zone durante l'uscita di scena di Duval in Gara 1. Un risultato che priva della zona punti "Rocky", promuovendo in Top10 Newey.