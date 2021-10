DTM: Cassidy sostituisce Albon nel round finale del Norisring

Cambio in casa AF Corse per l’ultimo appuntamento stagionale del DTM. Sulla seconda Ferrari con livrea AlphaTauri non sarà presente Alex Albon, chiamato dalla Red Bull come pilota di riserva per l’appuntamento del GP di Turchia, ed il suo posto sarà preso da Nick Cassidy.

Per il neozelandese sarà questa la seconda presenza in un weekend del DTM dopo aver preso parte, nel 2019, al round conclusivo di Hockenheim al volante di una Lexus LC500 Super GT.

Per Albon si conclude così in anticipo l’avventura nel DTM. L’anglo-tailandese, ormai matematicamente fuori dalla lotta per il titolo, ha conquistato una vittoria nella seconda gara del Nurburgring dopo aver ottenuto anche la pole, oltre a due podi centrati a Monza e Zolder.

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

Con Albon ormai pienamente concentrato sul ritorno in Formula 1 nel 2022 con la Williams, per Cassidy questa sarà una occasione d’oro per mettersi al volante di una vettura di alto livello nel DTM. Il neozelandese aveva già avuto modo di guidare una Ferrari GT3 alla 10 Ore di Suzuka e recentemente, nel mese di maggio, ha completato un test per AF Corse al Lausitzring in vista di un impegno part time proprio nel DTM.

In questa stagione Cassidy si è anche messo in luce in Formula E con i colori del team Envision Virgin Racing con il quale ha ottenuto due pole e due podi diventando uno dei rookie più interessanti.

Cassidy avrà come compagno di squadra il connazionale Liam Lawson. Il pilota del vivaio Red Bull, impegnato quest’anno anche in Formula 2, si trova al momento in vetta alla classifica con 14 punti di vantaggio su Kelvin van der Linde, vero e proprio favorito per la conquista del titolo ad inizio stagione.