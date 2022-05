DTM | Bortolotti: "Con Engel duello duro e corretto, giusto così"

Mirko Bortolotti lascia il Lausitzring da secondo in classifica al termine del secondo appuntamento del DTM 2022.

Il fine settimana del trentino lo ha visto portare per due volte la sua Lamborghini, in Gara 1 con una bella rimonta, mentre in Gara 2 combattendo fin dalle prime curve per guadagnare posizioni.

E proprio in una di queste bagarre c'è stato l'episodio controverso che poi ha deciso le sorti della gara, consentendo a Sheldon Van Der Linde di fuggire via con la sua BMW.

Dopo una partenza aggressiva dalla seconda fila, Bortolotti ha cercato di buttarsi all'interno alla curva 2 per superare l'Audi di René Rast e la Mercedes di Maro Engel.

La sconnessione in prossimità del cordolo ha fatto scomporre per un attimo la Huracan, che ha toccato il posteriore della vettura di Engel, spedendo il pilota della GruppeM nell'erba, dalla quale è poi rientrato davanti a Bortolotti tagliando la chicane.

L'incidente è stato oggetto di indagine da parte della direzione gara, che ha valutata se effettivamente Engel avesse ottenuto un vantaggio uscendo dalla pista, ma tutto si è risolto senza provvedimenti.

"Ero proprio accanto a lui - ha detto Bortolotti a Motorsport.com - Ho preso una botta, sono arrivato buttandomi all'interno della curva e c'è stato un contatto, ma per fortuna la cosa non ha penalizzato nessuno".

Secondo Bortolotti, sono state le sconnessioni all'interno della curva 2 a causare la toccata.

"Se si prende un dosso in frenata è un bel problema, purtroppo è quello che è successo a me. Ma nessuno ha guadagnato o perso posizioni. Ecco perché non sono arrivate penalità, è stato un duello duro e corretto, come dovrebbe essere".

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3 Photo by: Andreas Beil

Anche Engel, che è poi giunto secondo, conferma questa tesi: "Ero fianco a fianco con Rast alla curva 1: è stato piuttosto emozionante! Poi Mirko ha voluto passarci entrambi alla curva 2 e la situazione si è complicata".

"Ho preso un piccolo colpo sulla posteriore sinistra e non ho più avuto la possibilità di fare la curva. Mi sono quasi girato quando sono passato sull'erba".

Engel è rientrato davanti a Bortolotti, che ha frenato per non colpirlo di nuovo. In tutto ciò, Rast ne ha approfittato per superare l'alfiere del Grasser Racing Team salendo terzo, mentre Mirko ha chiuso poi sesto dopo le soste.

Il direttore di gara, Scot Elkins, ha spiegato come coi suoi collaboratori ha valutato l'episodio: "Engel non ha avuto penalità perché non ha guadagnato alcuna posizione nel corso dell'uscita di pista, o guadagnando qualcosa nel farlo".

Anche Gottfried Grasser si allinea: "Un plauso ai direttori di gara per aver permesso ai piloti di correre serenamente - ha dichiarato a Motorsport.com - In altre serie oggi avremmo visto 26 Drive-Through".

"Questo fa parte dello sport e se è davvero una mossa al di fuori della correttezza, la penalità arriva. Ma quando spingi al massimo, bisogna anche lasciare un po' di libertà nel duellare".