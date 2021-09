DTM: Auer resiste a Lawson e vince Gara 2 ad Assen

Prima vittoria stagionale per Lucas Auer nel DTM 2021, grazie ad una perfetta Gara 2 condotta dal primo all'ultimo giro ad Assen.

Dopo aver centrato la Pole Position con la sua Mercedes-AMG, l'alfiere del Team Winward è stato perfetto al via allungando sui rivali, per poi tenere a bada in un finale da denti strettissimi Liam Lawson.

L'austriaco non ha sbagliato nulla ed è stato anche il primo ad inaugurare la girandola di soste al giro 5, stessa tornata scelta proprio dal ragazzo di AF Corse, che con la Ferrari 488 marchiata Red Bull alla partenza si era ritrovato quarto, superato dal compagno di squadra Alex Albon, mentre Marco Wittmann manteneva il secondo posto con la BMW M6 della Walkenhorst Motorsport.

Questi ultimi due hanno preferito attendere un passaggio per cambiare le rispettive Michelin e questo ha dato modo a Lawson di scavalcare entrambi al loro rientro in pista, beneficiando delle gomme più calde.

Al giro 7 si è fermato ai box Daniel Juncadella, ma in questo caso lo spagnolo della GruppeM Racing è riuscito a piazzare la sua Mercedes davanti a Wittmann e sul terzo gradino del podio virtuale.

Chi ha invece atteso addirittura il giro 20 per effettuare la sosta è stato Kelvin Van Der Linde. Come in Gara 1, al Team ABT Sportsline hanno giocato la carta della sosta ritardata per provare a sfruttare pneumatici più freschi nel finale.

Le cose non sono andate esattamente come previsto perché l'Audi R8 del sudafricano, che al via era scivolato dal 5° all'8° posto in poche curve, è rientrato dietro a Wittmann in Top5, ma senza riuscire a trovare lo spunto giusto per scavalcare il tedesco, al quale ha pure rifilato una sportellata provando a sorprenderlo alla curva 4.

Auer si è visto rosicchiare il margine accumulato pazientemente da un Lawson che poi ha giocato più di calcolatrice, accontentandosi di una piazza d'onore preziosissima in ottica campionato.

Al giro 34, quando ormai mancavano un paio di minuti alla conclusione, Juncadella si è dovuto fermare per un problema tecnico e quindi sul podio sale Wittmann, che con la vittoria di Gara 1 e questi punti va al secondo posto della classifica piloti, superando K.Van Der Linde.

La Top5 viene completata da Albon con la Ferrari in colorazione AlphaTauri, mentre Maximilian Götz taglia il traguardo sesto al volante della Mercedes del team HRT, pressato a lungo dalla Lamborghini Huracán di Mirko Bortolotti (T3 Motorsport), settimo sotto la bandiera a scacchi.

Dietro al trentino c'è Nico Müller, il cui Team Rosberg ha preferito tenerlo fuori fino al giro 23 prima di cambiare le gomme della sua Audi, con lo svizzero che è riuscito solamente a compiere un paio di sorpassi nel finale per risalire la china.

In zona punti abbiamo anche la Mercedes di Vincent Abril (HRT) e la seconda Lamborghini della T3 Motorsport affidata ad Esteban Muth.

Il primo dei concorrenti a secco è ancora una volta Mike Rockenfeller, undicesimo con l'Audi del Team ABT Sportsline e ultimo a fermarsi per la sosta (giro 33) senza beneficiarne. Alle spalle di "Rocky" ci sono le Mercedes di Philip Ellis (Team Winward) - autore di un testacoda al giro 22 mentre era in Top10 -, Arjun Maini (GetSpeed Performance) e Maximilian Buhk (Mücke Motorsport), oltre alla BMW di Timo Glock (Rowe Racing) e alle Audi dei 'fantasmi' Sophia Flörsch (Team ABT Sportsline) e Dev Gore (Team Rosberg).

Tra i ritiri registriamo la McLaren di Christian Klien (JP Motorsport), la BMW di Sheldon Van Der Linde (Rowe Racing) e la Lamborghini di Esmee Hawkey (T3 Motorsport), colpita in avvio di gara rovinando il posteriore.

In classifica di campionato, Lawson sale al comando con 175 punti, seguito da Wittmann a 165 e K.Van Der Linde a 160. In lotta con loro resta anche Götz a 155, mentre Ellis è più staccato a 109, con Albon a 104 e Auer a 96 ancor più attardati.