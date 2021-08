DTM: Albon regala alla Ferrari la vittoria al Nurburgring

Alexander Albon finalmente ce l'ha fatta. Questo pomeriggio, sul tracciato tedesco del Nurburgring, ha centrato la prima vittoria nel DTM, regalando la stessa gioia anche alla Ferrari e al team AF Corse.

Dopo aver ottenuto la pole position questa mattina, il pilota thailandese ha letteralmente dominato la corsa. La prima posizione gli è sfuggita di mano solo per via del pit stop fatto dopo 9 giri, ma è sempre rimasto al comando virtuale della gara.

Ripreso il comando, Albon è riuscito a controllare la corsa come meglio ha creduto, sino a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi. Per Alexander è stato il ritorno al successo dopo un periodo di astinenza che durava dalla vittoria centrata in Formula 2 nel 2018.

Daniel Juncadella è giunto secondo, senza avere mai la possibilità concreta di impensierire Albon per il successo in questa seconda e ultima gara del fine settimana al Nurburgring. Marco Wittmann, partito terzo, ha concluso proprio in quella posizione al volante della prima BMW.

Molto importante il quarto posto finale di Maximilian Gotz, il quale è riuscito a recuperare punti importanti sul leader della classifica piloti Kelvin van der Linde. Proprio van der Linde è stato oggi costretto al ritiro in seguito a un contatto con Liam Lawson, mentre stamattina ha fatto una pessima qualifica che lo ha costretto a partire nella mischia di centro gruppo.

Ora van der Linde è a quota 129 punti contro i 96 di Maximilian Gotz, primo degli inseguitori. 33 lunghezze di vantaggio rimangono un ottimo bottino da amministrare nel corso dei prossimi appuntamenti della serie tedesca.