DTM: Albon centra la pole con la Ferrari al Nurburgring

Questa mattina si è tenuto il secondo turno di qualifica del DTM sul tracciato del Nurburgring, sessione che ha determinato la griglia di partenza della seconda manche di gara sul tracciato tedesco.

A ottenere la pole position è stato Alexander Albon, al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020. L'ex pilota di Red Bull e Toro Rosso in Formula 1 ha fermato il cronometro in 1'36"773, con cui ha battuto la Mercedes AMG GT3 Evo di Daniel Juncadella.

Per Albon è la prima pole in DTM, per altro arrivata in condizioni complicate dopo l'arrivo della pioggia che ha reso insidioso l'asfalto in questa sessione.

La prma BMW è la M6 GT3 del pluri campioni della serie Marco Wittmann, Il tedesco è risultato più lento di Albon di 283 millesimi, dunque un decimo di ritardo da Juncadella.

Il suo tempo, però, è stato sufficiente per mettersi alle spalle il due volte campione della serie Michael Ammermuller, con la prima Porsche 911 GT3 R. Terza fila invece per le Mercedes-AMG GT3 Evo di Maximilian Gotz e Luca Stolz.

Audi in difficoltà con Kelvin van der Linde al settimo posto, davanti alla prima McLaren di Christian Klien. Mike Rockenfeller, con la seconda Audi, apre la prima fila, mentre Esteban Muth completa la Top 10 con la prima Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Liam Lawson è 11esimo con la seconda Ferrari 488 Evo del team AF Corse. Singolare il caso di Sheldon van der Linde, capace di far segnare a più riprese il record nel primo settore ma di non andare oltre il 16esimo tempo in qualifica.

E' andata peggio a Markus Winkelhock, solo 22esimo al volante della terza Audi del team Abt a causa di diverse uscite di pista a causa delle condizioni meteorologiche piuttosto complicate.