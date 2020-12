DTM: Abt Sportsline presente nel 2021 con due Audi R8

Il Team Abt Sportsline proseguirà l'avventura nel DTM con due Audi R8 LMS.

La squadra bavarese affiliata ai Quattro Anelli, sposa quindi il nuovo progetto della serie tedesca di Gerhard Berger, che dal 2021 utilizzerà le vetture GT3, con i nomi dei piloti che verranno annunciati più avanti.

"Siamo nel DTM da 20 anni e vogliamo continuare l'avventura - ha detto il responsabile Hans-Jurgen Abt - In ogni weekend, non si divertono solo i nostri fan, ma anche i 200 dipendenti della nostra sede di Kempten, e tutti soffriamo e viviamo le emozioni della serie".

"Con grandi vittorie siamo cresciuti molto come team e con il nostro impegno vogliamo unirci a Gerhard Berger nel mandare un messaggio a tutti per scrivere il prossimo capitolo di questa affascinante serie".

Berger ha aggiunto: "Il nome Abt è parte del DTM semplicemente perché da 20 anni aiuta il campionato, per cui siamo molto contenti che continui a farne parte".

Nel 2020 Nico Muller e Robin Frijns hanno lottato per il titolo fino all'ultimo weekend, per cui non è escluso che possano essere ancora protagonisti. Entrambi però hanno accordi per correre in Formula E (Dragon/Penske lo svizzero, Envision Virgin Racing l'olandese), dunque andranno valutati gli impegni e le eventuali concomitanze.