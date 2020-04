Berger tuona: "Audi ha scelto da sola e mette a rischio il DTM!"

E' un Gerhard Berger scuro e preoccupato quello che commenta la notizia-bomba di giornata, ossia l'uscita di scena di Audi Sport dal DTM a fine 2020.

Il capo di IRT, che è promoter della serie turismo tedesca, non le ha certo mandate a dire alla Casa dei Quattro Anelli, che hanno preferito virare il proprio impegno futuro sull'elettrico lasciando dopo oltre 20 anni il campionato in cui hanno vinto di tutto e di più, nel quale tra l'altro si presenteranno al via dell'annata corrente con il Campione in carica René Rast.

Berger si è detto deluso e amareggiato per una decisione che, da un certo punto di vista, è stata presa in modo unilaterale e comunicata con pochissimo preavviso ai vertici del DTM.

"Oggi è un giorno molto difficile per il motorsport in Germania e in tutta Europa. Sono profondamente dispiaciuto per la decisione di Audi Sport di ritirarsi dal DTM al termine della stagione 2020", ha detto il manager austriaco, che poi non risparmia la stoccata ad Ingolstadt.

"Rispettiamo la posizione del loro Consiglio di Amministrazione, ma questo annuncio un po' improvviso presentato in tempi brevi a noi di ITR e ai colleghi di BMW ci pone davanti ad una serie di durissime sfide".

"Data la nostra associazione comune e le particolari difficoltà che tutti noi stiamo affrontando durante questa pandemia di COVID-19, avremmo sperato in un approccio più unito".

Il DTM è chiaramente e seriamente a rischio di chiusura dei battenti a fine anno, visto che nel giro di tre stagioni ha perso prima Mercedes, poi il fallimentare progetto di R-Motorsport/HWA con le Aston Martin, e infine anche Audi.

"Questa decisione peggiora la situazione e il futuro del DTM, che ora dipenderà dalle reazioni e decisioni che i nostri collaboratori e sponsor prenderanno. Tuttavia, spero che Audi si comporti in modo corretto, responsabile e collabori pienamente con ITR affrontando questa uscita di scena".

"Per l'anno che verrà, il mio impegno resta costante per garantire alle nostre centinaia di migliaia di fan una stagione competitiva ed emozionante. Vorrei al più presto pianificare qualcosa di sicuro coi nostri team, sponsor e tutti coloro il cui lavoro dipende dal DTM".

Per il DTM è una mazzata epocale che fa da contraltare all'esaltazione avuta a fine 2019 quando era stato avviato il progetto comune del regolamento Class 1 con il Super GT giapponese, arrivando anche a correre la Dream Race dello scorso novembre al Fuji.

E' chiaro che il futuro ora è appeso ad un filo, se non praticamente già scritto. Solo BMW è infatti rimasta e, l'unica soluzione plausibile che qualcuno aveva ipotizzato, è adottare un altro tipo di regolamento, più economico e rivolto ai clienti, come quelli GT3 e GT4, seppur abbia attualmente poco senso aggiungere l'ennesimo campionato per questi mezzi ai già numerosissimi presenti in tutto il pianeta.