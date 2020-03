Berger: "Button ha preferito la famiglia e Los Angeles al DTM"

Jenson Button avrebbe avuto l'opportunità di essere sulla griglia del DTM quest'anno, ma ha rifiutato la proposta fattagli da Gerhard Berger.

Il Capo di ITR, promoter della serie turismo tedesca, ha provato a portare nel suo campionato il britannico approfittando della sua presenza alla gara conclusiva della stagione 2019 ad Hockenheim, nella quale erano presenti anche alcune vetture del Super GT giapponese come antipasto alla Dream Race andata in scena a novembre.

Button, che appunto ha guidato la Honda NSX GT del Team Kunimitsu durante la passata stagione, era in scadenza con i giapponesi, per cui l'occasione era ghiotta per avere un altro ex-F1 nel campionato tedesco.

"Ho parlato con Jenson ad Hockenheim e ha detto che gli sarebbe piaciuto correre nel DTM - spiega Berger a Motorsport.com - Ho provato a portare avanti il discorso, ma si è arenato subito quando è stato evidente che avrebbe preferito continuare a vivere a Los Angeles".

L'inglese si è infatti trasferito da tempo negli Stati Uniti con la sua compagna Brittny Ward, che recentemente lo ha anche reso padre. Motivo per cui il 40enne ha preferito non solo dedicarsi in primis alla famiglia, ma rifiutando anche una prosecuzione nel Super GT.

"Se vuoi essere competitivo nel DTM non puoi permetterti di fare il pendolare fra due continenti - prosegue Berger - Il nostro è un campionato duro e di altissimo livello, quindi devi vivere in Europa tutto l'anno per stare a contatto col tuo team ogni giorno. E ho capito che a Jenson questo non andava. Per cui sì, dico che mi sarebbe piaciuto averlo con noi, ma al momento è in una fase della vita nella quale ha altri interessi".

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger