Audi Sport chiude col DTM a fine 2020, il futuro è elettrico

Le voci erano iniziate a circolare qualche mese fa e oggi, nonostante qualche smentita o allontanamento d'ipotesi, è ufficiale: Audi Sport ha deciso che a fine 2020 chiuderà il suo programma DTM.

La Casa dei Quattro Anelli ha colto il periodo di crisi legato alla pandemia di Coronavirus per rivedere i propri programmi motoristici, che in futuro saranno legati in primis alla Formula E, concentrandosi nella ricerca sulle energie alternative, e naturalmente seguendo sempre i propri clienti impegnati con le vetture TCR e GT nel mondo.

"Audi è cresciuta con il DTM, che a sua volta è cresciuto con Audi - dichiara Markus Duesmann, responsabile del Consiglio di Amministrazione di Audi AG - Ciò dimostra la potenza che ha il motorsport. Con questa energia vogliamo trasformarci in un fornitore di mobilità elettrica sportiva e sostenibilità guardando al futuro. Ecco perché ci concentreremo principalmente su quello che sarà il "domani", che si chiama Formula E. E' una piattaforma molto interessante per questo e per completare il tutto stiamo studiando anche attività in altri format di motorsport".

Audi era entrata nel DTM nel 1990, lasciando nel 1992, per poi tornare stabilmente dal 2000 conquistando in totale 23 titoli, 114 vittorie, 345 podi, 106 pole position e realizzando 112 giri veloci. Per il 2020 l'impegno è confermato con le sue sei vetture ufficiali, più le due clienti schierate dal Team WRT, cercando di bissare il successo di René Rast dello scorso anno.

"Speriamo che la situazione migliori il prima possibile e che si possano correre alcune gare del DTM - ha aggiunto Hans-Joachim Rothenpieler, membro del reparto sviluppo - I tifosi se lo meritano, così come ITR, i nostri piloti e team, e tutti i partner che hanno riposto in noi fiducia, i quali ora potranno organizzarsi in vista del prossimo anno per tempo. Nel D.N.A. di Audi c'è sempre il successo nel motorsport e continuerà ad essere un elemento importante anche in futuro".

Per quanto riguarda l'impegno in Formula E, il marchio tedesco prosegue al fianco di Audi Sport ABT Schaeffler, mentre sul fronte prodotto, l'idea è quella di arrivare entro il 2025 con una vendità di vetture elettriche e ibride pari al 40% del totale. Questo potrebbe far virare il costruttore di Ingolstadt anche sull'ETCR producendo una macchina per il campionato turismo elettrico che partirà il prossimo anno, dopo che aveva posto fine all'avventura nel FIA WTCR.