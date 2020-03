Audi presenta le livree delle RS 5 e conferma l'impegno nel DTM

René Rast è stato il primo a presentare la sua, ma oggi Audi Sport ha svelato tutte le livree delle RS 5 che seguirà coi suoi team clienti nella stagione 2020 del DTM.

In totale le vetture dei Quattro Anelli in pista saranno nove, delle quali tre vengono preparate "in proprio" dal Team WRT per Ferdinand Habsburg, Ed Jones e Fabio Scherer.

Da Ingolstadt, però, lanciano anche un messaggio piuttosto importante per il futuro dell'azienda nella serie turismo tedesca, che dopo l'avvento dell'impegno ufficiale in Formula E sembra(va) in bilico.

Dieter Gass è stato molto sintetico, ma chiarissimo al riguardo, praticamente confermando che Audi non ha intenzione di chiudere i battenti nel DTM.

“Per il futuro più prossimo, Audi venderà ancora più vetture con motore a combustione interna rispetto alle elettriche - ha detto il Capo di Audi Motorsport - Ecco perché continua ad avere senso il nostro coinvolgimento in una serie del genere, in parallelo con la Formula E".

Vero è che le cose possono sempre cambiare dall'oggi al domani, ma naturalmente queste parole avranno un certo peso da qui in avanti sulle scelte strategiche dei tedeschi.

Venendo invece all'attualità, Rast ha scelto di mantenere il #33 nonostante sia Campione in carica e con la vettura del Team Rosberg sfoggia una colorazione piuttosto simile a quella della passata stagione, con l'aggiunta di Porta Möbel. Il suo compagno di squadra #53 Jamie Green cambia invece completamente tonalità, passando dall'arancione al nero-grigio dello sponsor Akrapovič.

In casa Team Abt Sportsline hanno invece mantenuto uguali le auto #51 e #4 di Nico Müller e Robin Frijns; lo svizzero sarà riconoscibile ancora dal bianco-verde di Castrol Edge, mentre l'olandese avrà l'azzurro-blu con inserti gialli di Aral Ultimate.

Infine Loïc Duval e Mike Rockenfeller hanno preso due strade differenti per i loro mezzi messi a punto dal Team Phoenix. L'Audi #28 del francese è grigio-rossa con BMC Air Filter, piuttosto simile all'anno scorso. Cambia tutto "Rocky", passato al blu-giallo fluo per la RS 5 griffata Twin Busch.