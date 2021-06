Amato Ferrari: "AF Corse è nel DTM per vincere"

A Monza si apre la stagione 2021 del DTM e anche l'avventura della AF Corse nella serie tedesca.

Il weekend brianzolo segna la prima uscita delle vetture GT3 in questo campionato e la squadra piacentina non poteva mancare con le sue Ferrari.

Le 488 saranno griffate Red Bull ed AlphaTauri grazie alla collaborazione con la compagine di Milton Keynes, e il proprietario Amato Ferrari ha grandi aspettative per questo nuovo capitolo del suo team, che negli anni ha vinto titoli in FIA GT, FIA World Endurance Championship e GT World Challenge, solo per citare alcuni dei traguardi raggiunti.

"E' simbolico iniziare la nostra avventura nel DTM proprio da Monza, la nostra gara di casa e la patria della Ferrari. Il DTM è una delle più grandi piattaforme di corse al mondo che unisce tanti fattori: Case, piloti, team e circuiti. L'ho sempre seguito con molto interesse", ha detto Ferrari al sito ufficiale del DTM.

"E' un campionato di persone molto professionali e dove i promoter sono veramente disponibili, oltre al fatto che piloti e squadre sono di livello altissimo. Penso proprio che la gente si divertirà guardarci".

Per l'esordio nel DTM 2021 la AF Corse disporrà di tre piloti Red Bull. Liam Lawson sarà al volante della prima macchina, mentre Alex Albon e Nick Cassidy si alterneranno sulla seconda griffata AlphaTauri.

"Sono tre piloti fantastici, molto veloci, concreti e professionali, e che hanno un grande spirito di squadra. Appena sono arrivati, si sono calati subito nella parte ed è stato semplice lavorare con loro. E' un vero piacere averli con noi e spero di poter festeggiare tanti podi e vittorie".

Se dici AF Corse è automatico pensare a Ferrari, inteso come Costruttore di Maranello. Un importantissimo impegno che significa anche responsabilità e motivazione per qualsiasi squadra.

"La collaborazione con la Ferrari ci aiuta costantemente a migliorare e dare il massimo. Abbiamo formato una squadra apposta per il DTM e siamo orgogliosi che un partner importante come Red Bull abbia scelto AF Corse per questa avventura".

“Vedremo passo per passo come andrà questa avventura, dato che il format è nuovo per noi. Siamo sempre stati abituati a lavorare con equipaggi di più piloti, mentre qui si ragiona sui singoli".

"I pit stop saranno fondamentali per terminare sul podio e provare a vincere, noi dobbiamo migliorare provando e riprovando in continuazione, che è l'unico modo per esercitarsi e crescere".

Amato Ferrari non si nasconde e, pur ammettendo che ci sarà tantissimo da imparare al debutto nel Deutsche Tourenwagen Masters, avverte i rivali tedeschi.

"Corriamo sempre per vincere, come poi anche gli altri. L'obiettivo è ottenere risultati di vertice e anche nel DTM la cosa non sarà da meno. Daremo il massimo, come sempre. Per ora partiamo tutti alla pari, in squadra, dopo le prime gare vedremo chi sarà messo meglio dei nostri ragazzi".

