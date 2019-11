22 vetture nella entry-list della Dream Race di Super GT e DTM

Saranno 22 le auto in pista per la Dream Race di Super GT e DTM che si svolgerà al Fuji la prossima settimana.

Come già annunciato, dalla serie turismo tedesca arriveranno sette partecipanti, ossia quattro Audi e tre BMW. A condurre le RS 5 dei Team Rosberg, Phoenix, Abt Sportsline e WRT-Hitotsuyama saranno rispettivamente René Rast, Loic Duval, Mike Rockenfeller e Benoit Treluyer, mentre le M4 del Team RBM verranno affidate a Marco Wittmann, Kamui Kobayashi ed Alex Zanardi.

Scelte differenti, invece, per quanto riguarda i protagonisti del campionato giapponese, dato che c'è chi ha optato per proporre due piloti - che si alterneranno nelle due gare - e chi invece ne avrà solamente uno per tutto il fine settimana.

Cinque le Honda NSX iscritte all'evento, con il Team Kunimitsu che non avrà in pista Jenson Button, il quale aveva già annunciato la sua rinuncia, per cui si affiderà al solo Naoki Yamamoto, così come la Real Racing che presenta Koudai Tsukakoshi. Doppia formazione per Nakajima Racing, con Tadasuke Makino e l'ex-F1 Narain Karthikeyan a condividere il volante, e il team ARTA di Takuya Izawa e Tomoki Nojiri. Stesso discorso infine anche per quanto riguarda Hideki Mutoh e Daisuke Nakajima del Team Mugen.

In casa Nissan, la NDDP Racing with B-Max punta molto sull'esperto Frédéric Makowiecki e Kohei Hirate, mentre il Team Impul avrà ai box Daiki Sasaki e James Rossiter. L'Italia verrà rappresentata non solo da Zanardi, ma anche da Ronnie Quintarelli, che con Tsugio Matsuda aveva già fatto equipaggio per il Team NISMO ad Hockenheim nel gran finale di stagione 2019 del DTM. Sull'ultima GT-R, preparata dalla Kondo Racing, vedremo invece all'opera Jann Mardenborough e Mitsunori Takaboshi.

Sempre ad Hockenheim erano stati anche Nick Cassidy e Ryo Hirakawa con la Lexus del Team TOM's, ovviamente iscritti al Fuji assieme ai loro compagni di squadra Yuhi Sekiguchi e Kazuki Nakajima. Con le medesime vetture avremo in azione Kenta Yamashita e Kazuya Oshima (Team LeMans), Sho Tsuboi e Yuji Kunimoto (Team Bandoh), Yuji Tachikawa e Hiroaki Ishiura (Team Cerumo) e i portacolori del Team SARD, ovvero Yuichi Nakayama e il finlandese Heikki Kovalainen

Assente fra i volti del Super GT Bertrand Baguette, impegnato con la Honda nell'Intercontinental GT Challenge a Kyalami.